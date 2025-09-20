Για άθλιες και τριτοκοσμικές συνθήκες στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, επί της Μοναστηρίου, κάνει λόγο ο κ. Ευάγγελος Νένος, ο οποίος κρατήθηκε εκεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου.

Ο ίδιος έχει υποβάλλει επίσημη καταγγελία στον Επιτελάρχη του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. και στο αρμόδιο υπουργείο, ενώ όπως είπε στη «Ζούγκλα» προτίθεται να ενημερώσει και το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.

Στην επώνυμη καταγγελία του, αναφέρει ότι μέσα στα κελιά υπάρχουν κάδοι γεμάτοι με σκουπίδια, τα στρώματα έχουν κοριούς, ενώ τα μαξιλάρια, οι κουβέρτες καθώς και οι τουαλέτες είναι μέσα στη βρομιά, χωρίς σαπούνι και απολυμαντικό. Επίσης δεν υπάρχει ψύκτης για να πίνουν νερό οι κρατούμενοι.

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι το προσωπικό ήταν ευγενικό, υπογραμμίζει όμως ότι ο χώρος πρέπει να απολυμανθεί άμεσα και να βαφτούν τα κελιά, προκειμένου οι συνθήκες να γίνουν πιο ανθρώπινες για τους κρατούμενους.