Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκε στη Ρόδο τις πρώτες ώρες της 30ής Δεκεμβρίου 2025, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη δύσκολη πραγματικότητα που αποτυπώνεται μέσα από αντίστοιχες υποθέσεις. Σύμφωνα με τη μήνυση που κατατέθηκε, μια 54χρονη Ελληνίδα στρέφεται νομικά κατά του 62χρονου πρώην συζύγου της, επικαλούμενη παραβάσεις του Ν. 3500/2006.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, το επεισόδιο φέρεται να εκτυλίχθηκε το βράδυ της 29ης Δεκεμβρίου, περίπου στις 21:00, σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης κοντά στην κατοικία του 62χρονου, στις Καλυθιές. Η γυναίκα υποστηρίζει ότι δέχτηκε υβριστικές εκφράσεις με σεξουαλικό περιεχόμενο, καθώς και απειλές που της προκάλεσαν έντονο φόβο και ανησυχία.

Παράλληλα, γίνεται λόγος και για σωματική επαφή, καθώς, σύμφωνα με την ίδια, ο πρώην σύζυγός της την πλησίασε και άρπαξε το δεξί της πόδι, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να πέσει στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο αριστερό γόνατο και στο αριστερό χέρι. Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στις προβλεπόμενες υπηρεσιακές ενέργειες.