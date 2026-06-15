Το εργοτάξιο όπου σταθμεύουν τα λεωφορείου του Δήμου Πειραιά είναι ένα κτήριο άκρως επικίνδυνο.

Πολίτης καταγγέλλει στη «Ζούγκλα» ότι από το παλιό αυτό κτήριο αποκολλήθηκαν κομμάτια, τα οποία θα μπορούσαν να αποδειχθούν μοιραία αν κάποιος υπάλληλος περνούσε από το σημείο εκείνη την στιγμή.

Υποτίθεται, ότι για την προστασία του χώρου είχαν τοποθετηθεί αυτά τα μεταλλικά κομμάτια που αποκολλήθηκαν.

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«Κάθε μέρα φοβάμαι αν θα γυρίσει η γυναίκα μου σπίτι»

«Η σύζυγος μου δουλεύει στο Δήμο Πειραιά και στις 9 Ιουνίου στο εργοτάξιο που είναι τα λεωφορεία του Δήμου από το παλιό κτήριο έφυγαν κομμάτια που θα μπορούσαν να αποβούν μοιραία αν κάποιος υπάλληλος περνούσε από εκεί», ανέφερε ο καταγγέλλων στη «Ζούγκλα». «Κάθε μέρα φοβάμαι αν θα γυρίσει η γυναίκα μου σπίτι», τόνισε ο άνδρας.

Σημειώνεται ότι τα κομμάτια που έπεσαν, έφυγαν από τον αέρα, συνεπώς μιλάμε για προχειροδουλειά και σίγουρα όχι αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

«Δηλαδή πρέπει να γίνει Βιολάντα για να πάρουν τα μέτρα τους», αναρωτήθηκε ο καταγγέλλων.

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι «όλοι οι οδηγοί έχουν οικογένειες και παιδιά που ανησυχούν. Αυτά κουνήθηκαν με τον σεισμό στην Εύβοια αν γίνει πιο δυνατός ή πέσει το κτήριο λόγω παλαιότητας δεν θα γυρίσει κανένας σπίτι και την ευθύνη θα την έχει ο Δήμος».

Ακόμη, σε αυτό το κτήριο που εργάζονται οι άνθρωποι του Δήμου, δεν υπάρχουν γραφεία και κάθονται όλοι μαζί σε ένα παλιό λεωφορείο, στο οποίο η ζέστη τις ημέρες του καλοκαιριού είναι αφόρητη.