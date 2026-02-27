Αναστάτωση προκλήθηκε στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αργυρούπολης το πρωί της 24ης Φεβρουαρίου 2026, όταν μαθητής ανέφερε ότι υπέστη ηλεκτροπληξία αγγίζοντας διακόπτη σε τουαλέτα του σχολείου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της διευθύντριας, ο μαθητής ζήτησε να μεταβεί στην τουαλέτα και, επιστρέφοντας στην τάξη, είπε στον εκπαιδευτικό ότι «έπαθε ηλεκτροπληξία» ακουμπώντας τον διακόπτη. Όπως αναφέρεται, παραπονέθηκε για πόνο στον καρπό, ενώ σε συμμαθητές του φέρεται να είπε «παιδιά, ηλεκτρίστηκα».

Ο μαθητής μεταφέρθηκε άμεσα στη σχολική νοσηλεύτρια, η οποία δεν διαπίστωσε εμφανή σημάδια ηλεκτροπληξίας ή έγκαυμα. Καταγράφηκε ότι ήταν σε ήρεμη κατάσταση, με φυσιολογικές σφίξεις και καλή γενική εικόνα.

Κατόπιν επιμονής της οικογένειας, κλήθηκε το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Ο διασώστης πραγματοποίησε ηλεκτροκαρδιογράφημα και βασικό έλεγχο, χωρίς να διαπιστώσει κάποιο παθολογικό εύρημα ή ένδειξη τραυματισμού από ρεύμα. Ο μαθητής μεταφέρθηκε προληπτικά στο εφημερεύον νοσοκομείο Παίδων και, σύμφωνα με τη διεύθυνση του σχολείου, πήρε εξιτήριο την ίδια ημέρα, χωρίς επιπλοκές.

Την επόμενη ημέρα, κλιμάκιο ηλεκτρολόγων του Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης προχώρησε σε έλεγχο των εγκαταστάσεων. Στο πόρισμα αναφέρεται ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ασφαλής και δεν διαπιστώθηκε καμία βλάβη, διαρροή ή άλλη επικίνδυνη κατάσταση. Επισημαίνεται επίσης ότι δεν σημειώθηκε πτώση ρελέ, βραχυκύκλωμα ή διακοπή ρεύματος.

Σε εκτενή ανακοίνωσή του, ο Δήμος κάνει λόγο για «ανυπόστατους ισχυρισμούς» περί ηλεκτροπληξίας και για υπερβολικές ή ψευδείς πληροφορίες που, όπως αναφέρει, προκάλεσαν αδικαιολόγητη αναστάτωση.

Επικαλείται τόσο την επίσημη έκθεση της διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων όσο και το πόρισμα των ηλεκτρολόγων, υποστηρίζοντας ότι δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να τεκμηριώνει περιστατικό ηλεκτροπληξίας. Παράλληλα, σημειώνει ότι από το εξιτήριο του μαθητή δεν προκύπτει διάγνωση βλάβης από ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο Δήμος τονίζει ότι η ασφάλεια των μαθητών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αναφέρει ότι στο σχολείο έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρολογικών παρεμβάσεων. Δηλώνει, τέλος, ότι επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά του απέναντι σε όσους —όπως αναφέρει— διασπείρουν ψευδείς ή συκοφαντικές πληροφορίες.