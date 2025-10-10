Καταγγελία για προπηλακισμό και απειλές σε βάρος τριών υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου στην Κρήτη, έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στην περιοχή των Μοιρών Ηρακλείου, στο πλαίσιο ελέγχου για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων καταβολής ενίσχυσης βιολογικής παραγωγής.

Σύμφωνα με έγγραφη αναφορά των τριών γυναικών υπαλλήλων προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο ελεγχόμενος κτηνοτρόφος και μέλη της οικογένειάς του φέρονται να αντέδρασαν έντονα, εκτοξεύοντας απειλές και ύβρεις. Όπως αναφέρουν, ο πατέρας του κτηνοτρόφου τις απείλησε «με αιχμηρό αντικείμενο», λέγοντας ότι «θα τους διαλύσει το κεφάλι», ενώ τις εξύβρισε και τις εξανάγκασε να αποχωρήσουν από το σημείο.

Στην έκθεση ελέγχου, με ημερομηνία 8 Οκτωβρίου 2025, σημειώνεται ότι στο σημείο παρευρίσκονταν ο ελεγχόμενος κτηνοτρόφος, οι γονείς και τα αδέλφια του. Οι υπάλληλοι περιγράφουν ότι ο πατέρας ήταν «εριστικός από την αρχή», εκφράζοντας διαμαρτυρίες για τη χρονική περίοδο των ελέγχων, καθώς –όπως ανέφερε– «τα ζώα βρίσκονται σε φάση γέννας». Μετά την ολοκλήρωση μέρους του διοικητικού ελέγχου και την καταμέτρηση περίπου 100 ζώων, ο άνδρας φέρεται να διέκοψε τη διαδικασία, δηλώνοντας ότι δεν θα επιτρέψει την πρόσβαση σε άλλο χώρο με νεογνά.

Όταν οι υπάλληλοι ενημέρωσαν πως στο πρακτικό θα καταγραφεί ότι δεν ήταν δυνατός ο πλήρης έλεγχος, ο πατέρας φέρεται να άρπαξε και να κατέστρεψε τις σημειώσεις τους. Σύμφωνα με την καταγγελία, στη συνέχεια τις απείλησε υψώνοντας το χέρι του, στο οποίο κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο γιος του δεν αντέδρασε. Οι υπάλληλοι αποχώρησαν από το σημείο, συνοδευόμενες από ύβρεις, και κατευθύνθηκαν στο όχημα της Περιφέρειας, όπου τις περίμενε ο οδηγός του κλιμακίου.

Από την πλευρά της, η οικογένεια του κτηνοτρόφου κατηγορεί το κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ για τον θάνατο τριών νεογέννητων αρνιών, προσκομίζοντας, όπως αναφέρουν, και φωτογραφικό υλικό από το περιστατικό.