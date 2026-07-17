Μια καταγγελία που αφορά στην κατάσταση του αρχαιολογικού χώρου της Ισθμίας στην Κορινθία έφτασε στη «Ζούγκλα».

Σύμφωνα με την καταγγελία, στις αρχές του καλοκαιριού σημειώθηκε εισβολή μεγάλων μηχανημάτων έργου εντός του προστατευόμενου χώρου με σκοπό την κοπή δέντρων.

Η χρήση αυτών των βαρέων οχημάτων είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση ανεπανόρθωτων φθορών σε ένα από τα πιο σπουδαία ιστορικά μνημεία της περιοχής, αλλά και ολόκληρης της χώρας.

Ο ναός της Ισθμίας αποτελεί έναν εμβληματικό αρχαίο ελληνικό ναό, ο οποίος βρίσκεται κοντά στον Ισθμό της Κορίνθου και περίπου 16 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης, χτισμένος κατά την αρχαϊκή περίοδο και αφιερωμένος στον θεό Ποσειδώνα.

Στο ίδιο σημείο, όπου εκτείνεται η αρχαία πόλη, λειτουργεί παράλληλα και το τοπικό μουσείο, το οποίο φιλοξενεί μοναδικής αξίας ευρήματα. Η σπουδαιότητα του χώρου υπογραμμίζεται και από το γεγονός ότι συνδέεται άμεσα με την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, υπό την αιγίδα της οποίας ξεκίνησαν και συνεχίζουν να διεξάγονται οι συστηματικές ανασκαφές.

Το περιστατικό προκαλεί προβληματισμό, καθώς αναδεικνύει μια πραγματικότητα όπου οι αρχαιολογικοί μας θησαυροί υφίστανται σημαντικές φθορές. Το γεγονός αυτό δημιουργεί την άμεση ανάγκη να διερευνηθούν οι διαδικασίες με τις οποίες επιτράπηκε η είσοδος τέτοιων μηχανημάτων σε έναν οργανωμένο και επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος αντιμετωπίστηκε ουσιαστικά σαν κοινό εργοτάξιο.

Παράλληλα, καθίσταται σαφές ότι πρέπει να δοθούν απαντήσεις για το αν το προσωπικό που ανέλαβε τις εργασίες διέθετε την απαραίτητη εμπειρία για να επιχειρεί σε τόσο σημαντικούς χώρους.

Την ίδια ώρα, ο καταγγέλων ζητά να ενημερωθούν το Υπουργείο Πολιτισμού, οι τοπικοί φορείς, αλλά και οι εισαγγελικές αρχές προκειμένου να επιληφθούν του θέματος, προχωρώντας στους απαραίτητους ελέγχους, ώστε να αποδοθούν ευθύνες για την υποβάθμιση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.