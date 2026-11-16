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Σε πλήρες βιοποριστικό και ψυχικό αδιέξοδο βρίσκεται εδώ και είκοσι ολόκληρους μήνες ο κ. Δημήτρης Κυμιατζής, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πρωτοφανή γραφειοκρατική κωλυσιεργία και αδιαφορία από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
Όπως καταγγέλλει ο ίδιος στη «Ζούγκλα», παρά το γεγονός ότι εργάστηκε και κατέβαλλε εισφορές επί δεκαετίες, σήμερα καλείται να επιβιώσει χωρίς κανένα εισόδημα, περιμένοντας την ολοκλήρωση της συνταξιοδοτικής του υπόθεσης.
Η περιπέτεια του κ. Κυμιατζή ξεκίνησε στις 24 Ιανουαρίου 2025, ημερομηνία κατά την οποία υπέβαλε την αίτηση συνταξιοδότησής του. Χρειάστηκε να περάσει ένας ολόκληρος χρόνος και να υπάρξει παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, ώστε να υπολογιστεί μόνο το τμήμα της σύνταξης που αφορά το ΙΚΑ και το επικουρικό ταμείο — μια απόφαση μάλιστα για την οποία ο ίδιος αναγκάστηκε να καταθέσει ένσταση.
Έκτοτε, η διαδικασία έχει ουσιαστικά «βραχυκυκλώσει», καθώς εκκρεμεί η προσμέτρηση 2.725 ημερομισθίων του πρώην ΤΕΒΕ, η οποία είναι καθοριστική για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο καταγγέλλων, ο φάκελός του διαβιβάστηκε από τον ΕΦΚΑ Ρεθύμνης στη Γ΄ Τοπική Διεύθυνση Κυκλάδων στις 19 Φεβρουαρίου 2026. Από εκείνη την ημέρα, όπως τονίζει, επικρατεί απόλυτη σιωπή, ενώ η εν λόγω υπηρεσία δεν απαντά ούτε στις τηλεφωνικές του κλήσεις.
«Πίσω από τους αριθμούς πρωτοκόλλου και τις καθυστερήσεις των υπηρεσιών, βρίσκεται ένας άνθρωπος που καλείται να επιβιώσει χωρίς εισόδημα για 20 ολόκληρους μήνες», σημειώνει με αγανάκτηση ο Δημήτρης Κυμιατζής, περιγράφοντας τις δραματικές συνέπειες αυτής της κατάστασης στην καθημερινότητά του.
Όπως αναφέρει, οι αποταμιεύσεις του έχουν πλέον εξαντληθεί, η κάλυψη των βασικών αναγκών διαβίωσης γίνεται με τεράστια δυσκολία και η αβεβαιότητα για το αύριο έχει μετατραπεί σε έναν καθημερινό γολγοθά.
Έχοντας εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο θεσμικό μέσο, ο κ. Κυμιατζής έχει απευθυνθεί εγγράφως σε μια σειρά από αρμόδιους φορείς και πολιτικά πρόσωπα, χωρίς ωστόσο να λάβει καμία απολύτως απάντηση ή ενημέρωση. Συγκεκριμένα, έχει γνωστοποιήσει το πρόβλημά του:
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Στη Διεύθυνση ΠΥΣΥ Αιγαίου
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Στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων
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Στον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
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Στον Υφυπουργό Εργασίας (Αρμόδιο Τμήμα Συντάξεων)
«Είναι αδιανόητο, μετά από δεκαετίες ενσήμων και εισφορών, να οδηγούμαστε στην εξαθλίωση περιμένοντας τα αυτονόητα», υπογραμμίζει ο Δημήτρης Κυμιατζής, απευθύνοντας ύστατη έκκληση προς κάθε αρμόδιο να σκύψει πάνω από το πρόβλημά του και να δοθεί επιτέλους ένα τέλος στην πολυετή αυτή ταλαιπωρία.