Αναγνώστης της «Ζούγκλας» καταγγέλει τις άθλιες συνθήκες εργασίας στα διόδια Μέστης.

«Στα διόδια Μέστης η υπεύθυνη υποχρεώνει τους εργαζόμενους να μπαίνουν ανάποδα στο δρόμο για 30 μέτρα στα παράπλευρα της ΒΙΠΕ ! Επίσης οι συνθήκες εργασίας είναι τρισάθλιες! Δεν υπάρχει κλιματιστικό που να λειτουργεί παρά μόνο σε 2 λωρίδες ! Ο αναπληρωματικός πάει και αλλάζει όλους τους εργαζόμενους και καθαρίζει όλα τα διόδια μέσα στη νύχτα ενώ θα έπρεπε σε κάθε μπουθ να υπάρχει ένας αναπληρωματικός για κάθε άτομο ! Ενώ τώρα είναι ένας για 6 άτομα ! Αυτά φαντάζομαι συμβαίνουν σε όλα τα διόδια !».