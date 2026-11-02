Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου έγιναν τα εγκαίνια του καταστήματος Victoria’s Secret στο «The Mall Athens».

Το ενδιαφέρον του κοινού αποτυπώθηκε από το πρωί, όταν εκατοντάδες άνθρωποι σχημάτισαν μεγάλες ουρές έξω από το κατάστημα, στο δεύτερο επίπεδο του εμπορικού κέντρου, πριν ακόμη ανοίξει τις πόρτες του. Η αναμονή έφτανε περίπου τις δύο ώρες, γεγονός που αποτυπώνει το τεράστιο ενδιαφέρον του κοινού.

Την επόμενη ημέρα, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε έξω από το κατάστημα, σύμφωνα με καταγγελία. Η πόρτα της Victoria’s Secret κατέβασε ρολά από τις 7.15 το απόγευμα, ενώ το «The Mall Athens» κλείνει στις 8.

Οι πωλήτριες απαγόρευσαν από το κοινό να εισέλθει στο κατάστημα, λέγοντας πως αυτή είναι η απόφαση της διοίκησης του εμπορικού κέντρου. Παράλληλα, ανέφεραν πως υπήρχε στο εσωτερικό του καταστήματος μεγάλος αριθμός πελατών, και συνεπώς δε θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν άλλους. Ενώ, σύμφωνα με την καταγγελία, μέσα στο κατάστημα βρίσκονταν μόνο 10 άτομα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το κατάστημα παραβίασε το πλαίσιο για το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στην Ελλάδα.