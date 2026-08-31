Κάτοικος της Αγιάς στη Λάρισα καταγγέλλει στη «Ζούγκλα» το κατασκευαστικό σκάνδαλο γύρω από τις πλημμύρες στο ρέμα Πουρί καταλογίζοντας ευθύνες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο.

Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, Quentin Louin, στην παρακάτω φωτογραφία και συγκεκριμένα «στον κόκκινο κύκλο είναι όπως είναι σήμερα το ρέμα, το έκαναν σιφόνι όλα αυτά τα χρόνια που πλημμυρίζει η περιοχή και τρώνε λεφτά…. Χωρίς να διορθώνουν το πρόβλημα…».

«Στην από κάτω εικόνα είναι όπως ήταν παλιά στην μέση υπήρχεαυτό που ονομάζω νησί, το νερό έσπασε την έξοδο του ποταμού και έβγαινε από 2-3 μεριές και δεν πλημμύριζε. Στένεψαν την περιοχή όταν έφτιαξαν την γέφυρα Καλατράβα και έτσι κάθε χρόνο πλημμυρίζει και παίρνουν λεφτά».

Η καταγγελία του Quentin Louin

«Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής και από στοιχεία που έχουμε συλλέξει το τελευταίο διάστημα, τα προβλήματα στο ρέμα Πουρί είναι γνωστά σε όλους. Το ερώτημα που θέτει ο κόσμος είναι ένα..

Γιατί ο Περιφερειάρχης, κ. Κουρέτας, δεν έχει κάνει τίποτα μέχρι σήμερα για να λυθεί το πρόβλημα οριστικά..;

Κ. Κουρέτα, πρέπει να είστε τίμιος και δίκαιος. Όχι να καλύπτετε παθογένειες του παρελθόντος..

Αυτό που ζητάει ο κόσμος στην Αγιά είναι απλό και αυτονόητο..

Να τοποθετηθούν ΟΛΕΣ οι πινακίδες των έργων σε όλο τον Δήμο… Να δούμε όλοι αναλυτικά, έργο το έργο, πόσα εκατομμύρια έχουν δοθεί όλα αυτά τα χρόνια για αποκαταστάσεις στο ίδιο σημείο…

Μέχρι πότε θα γίνονται τα στραβά μάτια…;

Διότι ο κόσμος δεν βλέπει μόνο αυτές τις 2 πινακίδες στο ρέμα Πουρί που παραπέμπουν σε συνολικές παρεμβάσεις ύψους 327.000.000€. Ο κόσμος ρωτάει…

Πού είναι οι υπόλοιπες..; Θέλουμε να τις δούμε όλες. Για να καταλάβει επιτέλους ο δημότης που πηγαίνουν τα χρήματα του ελληνικού λαού. Τα στραβά μάτια τελείωσαν..

Και ένα ερώτημα προς τους εισαγγελείς που οφείλουν να προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον…

Πώς γίνεται ο ίδιος Δήμος να κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το ίδιο σημείο εδώ και τόσα χρόνια..; Πώς γίνεται να εγκρίνονται ξανά και ξανά εκατομμύρια για τις ίδιες αποκαταστάσεις και να μην έχει γίνει ένας ουσιαστικός έλεγχος γιατί το πρόβλημα δεν λύνεται ποτέ στη ρίζα του;

Η περίπτωση της γέφυρας “Καλατράβα” στον Αγιόκαμπο, σύμφωνα με τα λεγόμενα των ντόπιων…

Από μαρτυρίες ηλικιωμένων κατοίκων και από παλιούς χάρτες που έχουμε στη διάθεσή μας, προκύπτει ότι ο χείμαρρος Πουρί είναι από τους πιο επικίνδυνους στη Θεσσαλία. Όπως λένε άνθρωποι που τον έζησαν χωρίς γέφυρες, τη δεκαετία του ’70 σε μεγάλη πλημμύρα, το δέλτα του χειμάρρου έφτανε μέχρι και 300 μέτρα βορειότερα από το σημερινό σημείο εκβολής.

Όταν κατασκευάστηκε η πρώτη γέφυρα, σύμφωνα με τους κατοίκους, υπήρξαν άμεσες διαμαρτυρίες ότι θα τους πνίξει. Φωνές που συνεχίστηκαν για χρόνια, μέχρι που η γέφυρα γκρεμίστηκε αφού είχε ήδη κοστίσει 1.000.000€, για να γίνει η σημερινή σε ακόμη χειρότερη θέση, η οποία όπως καταγγέλλουν όλοι, με την παραμικρή βροχή πλημμυρίζει μέχρι σήμερα…

Μάλιστα, όπως καταγγέλλεται από αυτόπτες μάρτυρες, την πρώτη φορά που διαλύθηκε το κατάστρωμά της επειδή το κύμα έφαγε το υπόστρωμα – και σώθηκε κυριολεκτικά ένα σχολικό λεωφορείο για 10 λεπτά – αντί να ακουστούν οι διαμαρτυρίες, κάτοικος που κατήγγειλε την κατάσταση οδηγήθηκε στον εισαγγελέα με τη συνδρομή της αστυνομίας, με την κατηγορία ότι εμπόδιζε την αποκατάσταση. Στην πραγματικότητα, όπως λένε οι μάρτυρες, δεν ήθελαν να έρθουν δημοσιογράφοι και να δουν το “μέγα σπήλαιο” κάτω από τη γέφυρα.

Αυτή η γέφυρα, μέχρι σήμερα, όπως λένε οι επαγγελματίες της περιοχής, πλημμυρίζει τη γύρω περιοχή και καταστρέφει περιουσίες. Και αυτές οι καταστροφές χρησιμοποιούνται για να μπαίνει ΟΛΟΣ ο Δήμος σε έκτακτη ανάγκη, με αποτέλεσμα κάθε φορά να δίνονται εκατομμύρια για αποκαταστάσεις…

Και εδώ ο κόσμος ρωτάει εύλογα τον κ. Κουρέτα και τον κ. Γκουντάρα.. Πόσες φορές πρέπει να πληρωθεί το ίδιο έργο; 1,2,3,10,14 φορές;

Ενώ όπως προκύπτει από τα στοιχεία, όταν έγιναν επιτέλους γέφυρες στα πρανή και όχι στις εκβολές σε άλλους δύο χειμάρρους, λύθηκε το πρόβλημα και δεν θα έχουν θέμα ούτε με 10 Daniel. Γιατί δεν έγινε το ίδιο και εδώ; Γιατί δεν γκρεμίστηκε και η γέφυρα Καλατράβα για να λυθεί το πρόβλημα οριστικά, όπως έγινε με την προηγούμενη;

Από παλιά οριοθέτηση του 1932 που έχουμε εντοπίσει, το δέλτα ήταν 120 μέτρα. Σήμερα, όπως μετρήθηκε, είναι 20. Αυτά τα στοιχεία τα γνωρίζει η Περιφέρεια…

Και ενώ η λύση που προτείνουν οι ντόπιοι μηχανικοί και οι κάτοικοι θα κόστιζε, σύμφωνα με εκτιμήσεις τους, γύρω στο ένα εκατομμύριο – να απομακρυνθούν οι 5 ιδιοκτησίες που είναι στη μπούκα και να γκρεμιστεί η προβληματική γέφυρα – σήμερα περιμένουμε να ολοκληρωθεί φράγμα ύψους 15.000.000€ στο ρέμα Πουρί.

Ας μπουν λοιπόν όλες οι πινακίδες. Να δούμε όλοι την αλήθεια.. πόσα λεφτά κόστισε όλα αυτά τα χρόνια αυτό το ρέμα… Και να επέμβει επιτέλους ένας εισαγγελέας να ψάξει να βρει πού πήγαν όλα αυτά τα λεφτά…».