Ασύλληπτη δικαστική περιπέτεια ζει μία οικογένεια από το Παρανέστι της Δράμας, μετά τον θάνατο ηλικιωμένης συγγενής τους, που φέρεται να συνέταξε διαθήκη, ούσα τυφλή και με άνοια και να παραχώρησε όλη της την περιουσία στη γυναίκα που την φρόντιζε τα τελευταία χρόνια, με δαπάνη της οικογένειάς της.

Και δεν θα ήταν ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία παρόμοια ιστορία, αν δεν υπήρχε μία σειρά από ύποπτες συγκυρίες που είναι πιθανό να δείχνουν πως πίσω από την υπόθεση υπάρχει οργανωμένο κύκλωμα, με συμμετοχή τοπικού παράγοντα της Αυτοδιοίκησης και συμβολαιογράφου.

Κάνουν δικαστικό αγώνα για να πάρουν πίσω την περιουσία τους

Οι συγγενείς της θανούσης καταγγέλλουν στην «Ζούγκλα» ότι ξεκίνησαν δικαστικό αγώνα για να αποδείξουν πως η ηλικιωμένη γυναίκα δεν ήταν σε θέση να συντάξει διαθήκη με δική της βούληση, ούτε και να παραχωρήσει δύο σπίτια στο Παρανέστι, ένα στην Αθήνα και κάμποσα μετρητά και κοσμήματα, χωρίς την υποκίνηση και την χειραγώγησή της. Μάλιστα, όπως δήλωσε ο ανιψιός της, Νικόλαος Ζαφειρόπουλος στην «Ζούγκλα», είναι διατεθειμένοι να χαρίσουν τα σπίτια στο Παρανέστι σε οικογένειες, που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, αρκεί για ηθικούς και συναισθηματικούς λόγους να δικαιωθούν.

Δύο γυναίκες που φρόντιζαν την ηλικιωμένη τα τελευταία χρόνια πληρώνονταν αδρά για τις υπηρεσίες τους από την οικογένειά της και η μία εξ αυτών βρέθηκε ξαφνικά και με τρόπο -που αν μη τι άλλο μοιάζει ύποπτος- μοναδική κληρονόμος όλης της περιουσίας της. Η ίδια φέρεται να κάλεσε στο σπίτι της 90χρονης, συμβολαιογράφο και αντιδήμαρχο της περιοχής και τους ζήτησε να συντάξουν μία διαθήκη, που δεν υπογράφηκε καν, ακριβώς επειδή η ηλικιωμένη γυναίκα ήταν τυφλή. Επιπλέον δε, όπως βεβαιώνει και το Πιστοποιητικό Θανάτου έπασχε από άνοια.

Αμφιβολίες για την εγκυρότητα της διαθήκης γεννά το γεγονός ότι συντάχθηκε ενώ η ηλικιωμένη είχε ήδη δυσκολία επικοινωνίας με το περιβάλλον, καθώς η άνοια δεν ξεκίνησε ξαφνικά στα 91 της, αλλά ασφαλώς προϋπήρχε και δύο χρόνια νωρίτερα, όταν δηλαδή συντάχτηκε η περιβόητη διαθήκη, που αναίρεσε την προηγούμενη εντολή για την διάθεση της περιουσίας, που ήξερε η οικογένεια.

Το πρόσχημα με το καντήλι

Όμως τα «περίεργα» σκηνικά της ιστορίας δεν σταματούν εδώ: Όταν η ηλικιωμένη γυναίκα πέθανε, οι συγγενείς της, αμέσως μετά την κηδεία, αγνοώντας πλήρως όσα είχαν συμβεί με την νεότερη διαθήκη, ζήτησαν τα κλειδιά του σπιτιού. Τότε η γυναίκα που την φρόντιζε προφασίστηκε ένα… τοπικό έθιμο, λέγοντας ότι πρέπει να κρατήσει τα κλειδιά για να ανάβει το καντήλι στο σπίτι 40 ημέρες.

Στο μεσοδιάστημα όμως βγήκαν στο φως τα έγγραφα της νεότερης διαθήκης και ο τρόπος που άλλαξαν τα δεδομένα με την περιουσία της γυναίκας. Η διαθήκη συντάχθηκε παρουσία αντιδημάρχου της περιοχής και συμβολαιογράφου, που βεβαίωσε ότι η ηλικιωμένη ήταν ικανή να αντιληφθεί την σημασία του κειμένου, παρά τα σχεδόν 90 χρόνια της, την άνοια και την τύφλωση.

Οι συγγενείς της έμειναν άναυδοι όταν έμαθαν τις εξελίξεις και άρχισαν δικαστικό αγώνα, καταθέτοντας:

υπόμνημα διαμαρτυρίας στην Περιφέρεια, που στηλιτεύει την στάση της αντιδημάρχου, που ενεπλάκη ως μάρτυρας

που στηλιτεύει την στάση της αντιδημάρχου, που ενεπλάκη ως μάρτυρας μήνυση στον Εισαγγελέα Δράμας κατά της συμβολαιογράφου, που αρνήθηκε να παραδώσει σε επίσημο αίτημά τους αντίγραφο της διαθήκης,

που αρνήθηκε να παραδώσει σε επίσημο αίτημά τους αντίγραφο της διαθήκης, καταγγελία στον τοπικό Σύλλογο Συμβολαιογράφων για τον χειρισμό της υπόθεσης από την συνάδελφό τους

για τον χειρισμό της υπόθεσης από την συνάδελφό τους έγκληση κατά των μαρτύρων και της κληρονόμου που συνέπραξαν στην -εν αγνοία των συγγενών- διαθήκη

που συνέπραξαν στην -εν αγνοία των συγγενών- διαθήκη αγωγή για προσβολή της διαθήκης και ανακοπή της εκτέλεσης

«Θα τα δωρίσω σε οικογένειες που έχουν ανάγκη», λέει ο ανιψιός

Κόπο, χρόνο, χρήματα και ψυχική εξουθένωση έχει προκαλέσει αυτή η υπόθεση με την… ουρανοκατέβατη διαθήκη στην οικογένεια της ηλικιωμένης, που βρίσκεται μπλεγμένη πλέον σε έναν αγώνα δρόμου με μηνύσεις και καταγγελίες, για να μάθει κατά πόσο νομιμοποιούνται να συμβαίνουν όλα αυτά εν αγνοία των εγγύτερων συγγενών.

Οι άνθρωποι αποζητούν την αποκατάσταση της ηθικής τάξης και δηλώνουν διατεθειμένοι να δωρίσουν τα σπίτια σε οικογένειες από το Παρανέστι που να έχουν πραγματική ανάγκη. Ακούστε πώς περιγράφει το χρονικό των γεγονότων ο ανιψιός της ηλικιωμένης γυναίκας, που αγανακτισμένος λέει ότι το μόνο που θέλει είναι να συνεχίσει να πηγαίνει στο χωριό του, χωρίς να ντρέπεται που επέτρεψε να συμβεί μία τέτοια αδικία:

Σημείωση σύνταξης: Στην διάθεση της «Ζούγκλας» βρίσκονται όλα τα έγγραφα με τις μηνύσεις, τις έγγραφες καταγγελίες και τόσο η χειρόγραφη όσο και η δημοσιευμένη διαθήκη, που για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν δημοσιεύονται στο άρθρο.

** Η «Ζούγκλα» επικοινώνησε με όλους τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, αφήνοντας μηνύματα και καθιστώντας σαφές πως είναι στην διάθεσή τους για να φιλοξενηθεί και η δική τους άποψη. Ουδείς επικοινώνησε προσώρας.