Με μια ανοικτή επιστολή – ποταμό με αποδέκτη τον Πρωθυπουργό, η εν ενεργεία ιατροδικαστής Αποστολία Ακριβούση αναφέρεται σε 20 κραυγαλέες περιπτώσεις παραβιάσεων της νομοθεσίας και των διατάξεων από την Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Βασιλική Γιαβή.

Η κυρία Ακριβούση αναφέρεται ειδικά σε υποθέσεις που «καίνε» και που αφορούν την πολιτική επικαιρότητα, όπως αυτή των Τεμπών ενώ υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές και για υποθέσεις θανάτων μετά από εμβολιασμούς κατά της Covid -19.

H κυρία Ακριβούση, εξηγεί λεπτομερώς το πώς με τις παρεμβάσεις της Βασιλικής Γιαβή, βραχυκυκλώθηκε η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της χώρας με αποτέλεσμα να καταλήξει στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα με ό, τι αυτό συνεπάγεται για την απονομή δικαιοσύνης αλλά και την προστασία του Έλληνα πολίτη.

Η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της χώρας, αποτέλεσε αντικείμενο ειδικής παρέμβασης του Υπουργού Δικαιοσύνης αρχής γενομένης από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας. Μόνον και μόνον από τα λεγόμενα του κύριου Φλωρίδη, ο Έλληνας πολίτης αντιλαμβάνεται το πόσο βαθιά έχει φτάσει η κρίση και ενδεχομένως η διαφθορά στο σώμα της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας. Όλα τα παραπάνω εξηγεί η εν ενεργεία ιατροδικαστής στην ανοιχτή επιστολή της.

Διαβάστε αυτούσια την επιστολή την οποία έστειλε στo Ζοugla.gr:

«ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Περί Διαφθοράς και Σήψης στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες

Της Αποστολίας Ακριβούση, Ιατροδικαστή Β΄ Τάξεως της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λαμίας

Διά του Πληρεξουσίου Δικηγόρου της, Γιάννη Απατσίδη

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Ως Ιατροδικαστής Β΄ Τάξεως, της Ι.Υ. Λαμίας, και μέχρι πρότινος Προϊσταμένη επί 15 έτη της εν λόγω Υπηρεσίας, που κατά τη διάρκεια της λειτουργηματικής μου πορείας απέδειξα ότι είμαι πραγματικά ανεξάρτητη, υπηρετώντας διαλεκτικά τόσο το Κράτος όσο και τον Πολίτη, όπως π.χ. στην υπόθεση του Σινούκ και στην υπόθεση της επιδημιολογικής έρευνας για τα περιστατικά Κοξάκι Β3 στην Θεσσαλία, οφείλω να απευθυνθώ προς Εσάς προσωπικά, ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία πως έχω εξαντλήσει κάθε Θεσμικό Μέσο, για την ανάδειξη της Αλήθειας, σύμφωνα με την πάγια Νομολογία του ΕΔΔΑ.

Η υπογράφουσα Ιατροδικαστής τα τελευταία έτη βρίσκομαι σε απηνή διωγμό, με πρωτοστάτες στην αθέμιτη δίωξή μου, την Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Βασιλική Γιαβή και τον πρ. Προϊστάμενο, και νυν Φωτογραφικό Διευθυντή, της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, Νικόλαο Καρακούκη.

Πριν λίγες ημέρες, εντός του Αυγούστου, σε συνέχεια αυτής της αθέμιτης δίωξης, μου κοινοποιήθηκε η μετάθεσή μου από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας προς την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, με την επίκληση υπηρεσιακών αναγκών και του δημοσίου συμφέροντος.

Η μετάθεση όμως αυτή δεν επιδιώκει την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, αλλά ήταν μεθοδευμένη, συντονισμένη και προδιαγεγραμμένη από την Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κ. Β. Γιαβή, όπως αποδεικνύεται από πληθώρα στοιχείων.

Προς το παρόν, καταγγέλλω τα εξής δημόσια, ως την ελάχιστη συμβολή μου στην Ανάδειξη της Αλήθειας για την υποτιθέμενη ιατροδικαστική αναδιοργάνωση που οδηγεί σε καθημερινά ιατροδικαστικά εγκλήματα, με τις συνεχείς παραιτήσεις 10 περίπου Ιατροδικαστών και Νεκροτόμων να συνεχίζονται:

1. Η κ. Βασιλική Γιαβή όρισε με Πράξεις της, Προϊσταμένους Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών, Ιατροδικαστές Δ΄ Τάξεως, μέχρι πριν λίγες ημέρες προ του ορισμού τους Δόκιμους Ιατροδικαστές, ενώ κάτι τέτοιο απαγορεύεται ρητά από τις διατάξεις του Ν. 3772/2009.

2. Η κ. Βασιλική Γιαβή όρισε με Πράξη της Προϊστάμενο της Ι.Υ. Λαμίας, τον Χριστόφορο Τσαλικίδη, καίτοι φέρει τον Βαθμό Δ΄ Τάξεως, πράγμα που ρητώς απαγορεύεται. Ο κ. Τσαλικίδης πρόσφατα υπέβαλε την παραίτησή του, επιδιώκοντας την αθέμιτη πίεση σε ανώτατα στελέχη του Υ.Δ. να προβούν στην μετάθεσή μου, παραίτηση που ανακάλεσε μετά την επίτευξή της, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

3. Η κ. Βασιλική Γιαβή όρισε με Πράξη της Προϊστάμενο της Ι.Υ. Αθηνών, τον Κωνσταντίνο Κούβαρη, καίτοι φέρει τον Βαθμό Δ΄ Τάξεως, πράγμα που ρητώς απαγορεύεται.

4. Η κ. Βασιλική Γιαβή όρισε με Πράξη της (που εν συνεχεία ανακλήθηκε, ως δήθεν εκ παραδρομής γενόμενη), ως Μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ιατροδικαστών, την Ρουμπίνη Λεονταρή, αμέσως μετά τις ιατροδικαστικές πράξεις στο έγκλημα των Τεμπών.

5. Η κ. Βασιλική Γιαβή και η κ. Βασιλική Παπανότη (Γενική Διευθύντρια Οικ/κών του Υπουργείου Δικαιοσύνης) διέταξαν επτά (7) κατά τόπον αναρμόδιους Ιατροδικαστές του Υ.Δ., να μεταβούν στα Τέμπη και στην Λάρισα, για διενέργεια αυτοψίας και νεκροψιών-νεκροτομών, μέχρι δε και σήμερα οι συνολικά 10 Ιατροδικαστές των Τεμπών, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής, Νικόλαου Καρακούκη, ΔΕΝ ελέγχονται καν πειθαρχικώς, ενώ παρέλειψαν να διενεργήσουν έστω ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ εξετάσεις, το ελάχιστο δηλαδή σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εναρμόνιση των κανόνων ιατροδικαστικών πράξεων, με τον κ. Νικόλαο Καρακούκη κατά πληροφορίες να συναινεί και να δικαιολογεί αυτό το «ιατροδικαστικό έγκλημα» σε μία μαζική καταστροφή.

6. Η κ. Βασιλική Γιαβή ευθύνεται για το ότι η Ι.Υ. Κοζάνης έκλεισε και κατόπιν εύλογων αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας άνοιξε και πάλι «στα χαρτιά», χωρίς να επαναλειτουργήσει. Η Ι.Υ. Κοζάνης δεν λειτουργούσε επί χρόνια, με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Ιατροδικαστή να μην διενεργεί ιατροδικαστικές πράξεις (όπως δεν διενεργεί ούτε και σήμερα), ελλείψει Νεκροτόμου, που δεν φρόντισε, είτε να διορίσει, είτε να μεταθέσει-αποσπάσει.

7. Η κ. Βασιλική Γιαβή ευθύνεται για το ότι η Ι.Υ. Ναυπλίου και Καλαμάτας επί δύο -2- ολόκληρα χρόνια δεν διενεργούσε ιατροδικαστικές πράξεις νεκροψιών-νεκροτομών, παρά το ότι υπηρετούσαν τρεις -3- Ιατροδικαστές, ελλείψει Νεκροτόμου, που δεν φρόντισε, είτε να διορίσει, είτε να μεταθέσει- αποσπάσει.

8. Η κ. Βασιλική Γιαβή ευθύνεται για το ότι επιδιώκει την αλλαγή έδρας της Ι.Υ. Ναυπλίου-Καλαμάτας-Κορίνθου, στην Τρίπολη, πόλη καταγωγής της, με την τοπική κοινωνία ευλόγως και πάλι να αντιδρά.

9. Η κ. Βασιλική Γιαβή και η κ. Βασιλική Παπανότη ευθύνονται για το ότι υλικά νεκροτομών, για τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, επί χρόνια παραμένουν σε αναμονή αποστολής και εξέτασης, αν και είχαν ενημερωθεί επανειλημμένως, χωρίς να δίδουν λύσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τυχόν αλλοίωση.

10. Η κ. Βασιλική Γιαβή ευθύνεται για το ότι η Ι.Υ. Πειραιώς λειτουργούσε, επί μεγάλο χρονικό διάστημα, μόνον τρεις -3- ή τέσσερις -4- εργάσιμες ημέρες, αντί του προβλεπόμενου πενθήμερου, ενώ επί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεν διενεργούσε κλινικές εξετάσεις.

11. Η κ. Βασιλική Γιαβή ευθύνεται για το ότι στην Ι.Υ. Πειραιώς λειτουργούσε συνταξιούχος υπάλληλος του Δήμου Πειραιά, για τα ανάλογα «γρηγορόσημα» και «δωροδοκίες», χωρίς να διερευνηθεί ποτέ εις βάθος η υπόθεση.

12. Η κ. Βασιλική Γιαβή ευθύνεται για το ότι η Ι.Υ. Αθηνών, εδώ και τέσσερα -4- περίπου χρόνια λειτουργεί για Νεκροτομές μόνον τρεις -3- εργάσιμες ημέρες, αντί του προβλεπόμενου πενθήμερου.

13. Η κ. Βασιλική Γιαβή ευθύνεται για το ότι η Ι.Υ. Λάρισας έμεινε μόνον με μία -1- Ιατροδικαστή, καθώς υλοποίησε το αίτημα μετάθεσης συναδέλφου, που υπηρετούσε σε εκείνη την υπηρεσία, στην Ι.Υ. Ιωαννίνων, ενώ ακόμη δεν είναι λειτουργική.

14. Η κ. Βασιλική Γιαβή ευθύνεται για το ότι εμπλεκόμενα πρόσωπα σε κακουργηματική δικογραφία, της Ι.Υ. Θεσσαλονίκης, δεν έχουν τεθεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων, ούτε σε προσωρινή αργία.

15. Η κ. Βασιλική Γιαβή ευθύνεται για το ότι Νεκροτόμος του Υ.Δ., συλληφθείς και διωκόμενος για δωροδοκία, και εμπλεκόμενος στην ιατροδικαστική διερεύνηση των Τεμπών, παραμένει εν υπηρεσία, χωρίς την λήψη διοικητικού μέτρου σε βάρος του, προκειμένου να συνδράμει στην Ι.Υ. Πατρών, την οποία κατέστρεψε κυριολεκτικά.

16. Η κ. Βασιλική Γιαβή ευθύνεται για το ότι δεν έχει μετατεθεί ακόμη Ιατροδικαστής στην Ι.Υ. Πατρών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν επισκέπτες Ιατροδικαστές, και επιβάρυνση του δημόσιου ταμείου με περίπου 6.000 ευρώ μηνιαίως.

17. Η κ. Βασιλική Γιαβή ευθύνεται για το ότι καταγγελλόμενες δωροδοκίες και παράνομες ιδιωτικές πράξεις στα Νεκροτομεία της χώρας, παραμένουν ανέλεγκτες και ανεξέλεγκτες, με τις ταριχεύσεις να διενεργούνται υπό συνθήκες απάδουσες και με περιβαλλοντικές συνέπειες καταστροφικές, αρκεί να ρέει άφθονο το χρήμα σε ανώτατο Ιατροδικαστή, εξειδικευμένο στις εν λόγω ιδιωτικές πράξεις.

18. Η κ. Βασιλική Γιαβή ευθύνεται για το ότι μέχρι και σήμερα αδυνατώ να συντάξω τις ιατροδικαστικές εκθέσεις μου μεταξύ άλλων για περιστατικά που αφορούν υπόνοια εμπλοκής των εμβολιών κατά Covid-19, στις αιτίες θανάτου, για τις οποίες εκδόθηκαν διανοητικά πλαστά υπηρεσιακά σημειώματα από έτερο Ιατροδικαστή.

19. Η κ. Βασιλική Γιαβή ευθύνεται για το ότι αφενός επιλέχθηκε η φωτογραφική και προδήλως αντισυνταγματική ανανέωση-παράταση της θητείας του πρ. Προϊσταμένου της Ι.Υ. Αθηνών, Νικόλαου Καρακούκη, για δύο -2- έτη επιπλέον της αφυπηρέτησής του και πέραν του συνταγματικού ορίου των 67 ετών, αφετέρου για το ότι ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Ιατροδικαστικής ένα τέτοιο άτομο, το οποίο επί 15 περίπου έτη ήταν υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία όλων των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών της Επικράτειας, ομαλότητα που δεν επιτεύχθηκε.

20. Η κ. Βασιλική Γιαβή ευθύνεται για την «εργαλειοποίηση» κατ’ αποτέλεσμα των υποθέσεων που αφορούν σε θανάτους – δολοφονίες παιδιών, ώστε δι’ αυτών να επιτευχθεί η υπηρεσιακή δολοφονία και αχρήστευση μη αρεστών Ιατροδικαστών, ενώ την ίδια στιγμή παραμένει παράνομος Προϊστάμενος της Ι.Υ. Αθηνών ο Κωνσταντίνος Κούβαρης, ο οποίος είχε διενεργήσει νεκροψία – νεκροτομή στο 4 ο παιδί της γνωστής υπόθεσης, δίδοντας ως αιτία θανάτου παθολογικά δήθεν αίτια, ενώ είχαν προηγηθεί μάλιστα τρεις -3- θάνατοι.

21. Η κ. Βασιλική Γιαβή ευθύνεται για την Προγραμματική Σύμβαση για την τεχνητή νοημοσύνη στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες της χώρας, αποτίμησης 800.000 ευρώ περίπου, με ωφελούμενο τον υιό της, και υπό διερεύνηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ την ίδια στιγμή με δικές της ενέργειες δρομολόγησε την κατάργηση και απεγκατάσταση των καμερών στο Νεκροτομείο, αξίας περίπου 800 ευρώ, της Ι.Υ. Λαμίας, που ήταν πρότυπο λειτουργίας από το έτος 2014, εις γνώση της Εισαγγελίας Εφετών αλλά και του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Γιατί προφανώς οι «χρυσοκάνθαροι» των Νεκροτομείων, που μάλλον γνωρίζει ο κ. Ιωάννης Καλλιαρέκος, βάσει της πρότερης αρθρογραφίας του, φιλόλογος και Διευθυντής Ιατροδικαστικής, με Πράξη της κ. Γιαβή, δεν επιθυμούν τα «Μάτια των Καμερών», κατά την εκτέλεση του θεάρεστου λειτουργήματός τους, των μιζών και των δωροδοκιών.

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Η υπογράφουσα Ιατροδικαστής, προς απόδειξη όλων των ανωτέρω διαθέτει τεκμήρια, τα οποία συνηγορούν ότι τα τελευταία χρόνια εντός του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχει στηθεί ένας μηχανισμός αθέμιτης πίεσης σε μη αρεστούς Ιατροδικαστές, με παράλληλη μεροληπτική προαγωγή των συμφερόντων άλλων, που έχει ως αποτέλεσμα την επικράτηση της Διαφθοράς, της Διαπλοκής και της Αδιαφάνειας στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες.

Ενώ έχω επανειλημμένως ενημερώσει την κ. Β. Γιαβή, τόσο εγώ, όσο και ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος μου, Γιάννης Απατσίδης, για όλα τα ανωτέρω, παρατηρείται σιωπή, που ερμηνεύεται ως Αποδοχή τους.

Και στην Αθλιότητα ακόμη υπάρχουν Όρια Αξιοπρέπειας. Παρακαλώ πολύ, να λάβετε γνώση και Ιεραρχικά να επιμεληθείτε για την αποκατάσταση της Ιατροδικαστικής Ομαλότητας και Καθαρότητας, άμα και την πάταξη αυτών των επίορκων φαινομένων, πριν καταντήσουν η νομιμοποιημένη καθημερινότητα στις ζωές Ιατροδικαστών, Νεκροτόμων, Υπαλλήλων και Πολιτών.

Γιατί η Διαφθορά ΣΚΟΤΩΝΕΙ και η Νεκροψία εντοπίζει μόνον ΣΗΨΗ.

Η Ιατροδικαστής

Αποστολία Ακριβούση»