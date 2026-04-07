Για απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης στις Φυλακές Νιγρίτας, κάνει λόγο μιλώντας στη «Ζούγκλα» ο κρατούμενος Σίμος Πρέλας (Zefi Sajmir), ο οποίος εκτίει την ποινή του στο συγκεκριμένο σωφρονιστικό κατάστημα.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, σε κελιά που προορίζονται για τρία άτομα, μένουν έως και τα διπλάσια άτομα, καθιστώντας τη διαβίωση σχεδόν αδύνατη, ενώ εξαιτίας του μειωμένου προϋπολογισμού υπολειτουργούν οι υπηρεσίες που θα έπρεπε να παρέχονται στους κρατουμένους, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής υπηρεσίας.

Επιπρόσθετα, καταγγέλλει ότι το σούπερ μάρκετ των φυλακών διαθέτει εισαγόμενα προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας τα οποία είναι πανάκριβα, στερώντας έτσι τη δυνατότητα από τους κρατουμένους να μπορούν να τα προμηθεύονται.

Τέλος, ο κρατούμενος αναφέρει ότι η φυλακή φιλοξενεί γύρω στα 1.000 άτομα, τα διπλάσια από όσα προβλέπονται, ενώ παρά τις προσπάθειες του Διευθυντή των φυλακών, το Σωφρονιστικό Ίδρυμα είναι υποστελεχωμένο, καθώς διαθέτει μόλις 35 σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Διαβάστε σχετική ανάρτηση: