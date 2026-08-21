Σοβαρές καταγγελίες που φέρνουν στην επιφάνεια τις επικίνδυνες συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιούνται οι διακομιδές βαρέως πασχόντων ασθενών από το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, διατυπώνει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (OENΓE).

Με επίσημη παρέμβασή της προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, η Ομοσπονδία αποκαλύπτει πληροφορίες από γιατρούς της περιοχής και την Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου, οι οποίες περιγράφουν μια εξαιρετικά ανησυχητική πραγματικότητα για την ασφάλεια των ασθενών.

Ειδικευόμενοι σε ακατάλληλα περιστατικά

Σύμφωνα με τα στοιχεία της καταγγελίας, ειδικευόμενοι γιατροί καλούνται να συνοδεύσουν βαριά περιστατικά, ακόμη και αν οι ειδικότητές τους είναι παντελώς άσχετες με τη φύση των περιστατικών αυτών. Μάλιστα, καταγράφονται περιπτώσεις όπου ένας μόνο γιατρός καλείται να διακομίσει ταυτόχρονα περισσότερους από έναν ασθενείς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί πρόσφατο περιστατικό κατά το οποίο ειδικευόμενος παιδιατρικής υποχρεώθηκε να συνοδεύσει ταυτόχρονα δύο σοβαρά καρδιολογικά περιστατικά.

Απαιτητική ιατρική πράξη και προϋποθέσεις ασφαλείας

Η ΟΕΝΓΕ υπογραμμίζει με έμφαση ότι η διακομιδή διασωληνωμένων και βαρέως πασχόντων δεν αποτελεί μια απλή μεταφορά, αλλά συνιστά εξειδικευμένη και απαιτητική ιατρική πράξη. Η εκτέλεσή της προϋποθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τον απαραίτητο εξοπλισμό και το ενδεδειγμένο ασθενοφόρο.

Για το λόγο αυτό, η Ομοσπονδία ξεκαθαρίζει πως κανένας γιατρός δεν υποχρεούται να εκτελεί διακομιδές υπό τέτοιες συνθήκες, παρά μόνο εάν υπάρχει γραπτή, υπογεγραμμένη εντολή με αριθμό πρωτοκόλλου από τον Διοικητή του νοσοκομείου ή τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας.

Αίτημα για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου

Παράλληλα, η Ομοσπονδία στρέφεται κατά του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, ζητώντας την άμεση κατάργηση του άρθρου 93 του Νόμου 4850/2021, το οποίο επιτρέπει τη μεταφορά βαρέως πασχόντων από γιατρούς ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Αίτημα των νοσοκομειακών γιατρών είναι η θέσπιση ενός νέου, επιστημονικά τεκμηριωμένου πλαισίου, καθώς και η πλήρης στελέχωση των νοσοκομείων και του ΕΚΑΒ με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό.

Καταλήγοντας, η ΟΕΝΓΕ διαμηνύει προς τις διοικήσεις και τις Υγειονομικές Περιφέρειες να σταματήσουν να μεταφέρουν τις ευθύνες των ελλείψεων στους νοσοκομειακούς γιατρούς, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να γίνουν το άλλοθι για τη συνεχόμενη υποστελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.