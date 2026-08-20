Σε μια δημόσια καταγγελία προέβη ο πυροσβέστης Αποστόλης Πυργιώτης, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook, ο οποίος περιγράφει τις απαράδεκτες συνθήκες διαμονής που αντιμετώπισαν περίπου 100 συνάδελφοί του στη Σκύρο.

Μετά από 24ωρες εξαντλητικές βάρδιες στα μέτωπα της φωτιάς, οι πυροσβέστες βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα χαλασμένο ντους με κρύο νερό, δύο τουαλέτες και ελάχιστα στρώματα γυμναστηρίου στο έδαφος.

«Ένα χαλασμένο ντους, δύο τουαλέτες και στρώματα γυμναστηρίου»

Όπως αναφέρει ο κ. Πυργιώτης, οι 100 πυροσβέστες που έφτασαν στο νησί για να συνδράμουν στην κατάσβεση, μετά από 24 ώρες συνεχούς μάχης στο μέτωπο, αντίκρισαν υποδομές φιλοξενίας που δεν κάλυπταν ούτε τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Όσον αφορά την υγιεινή στον χώρο υπήρχαν μόλις δύο τουαλέτες και ένα μοναδικό λειτουργικό ντους, το οποίο παρείχε αποκλειστικά κρύο νερό.

Για τον ύπνο, αρχικά διατέθηκαν μόλις 15 στρώματα γυμναστηρίου τοποθετημένα στο έδαφος κάτω από στεγασμένο χώρο με τσίγκους, ενώ μόλις την τρίτη ημέρα στάλθηκαν 20 ράντζα.

Ο ίδιος ο πυροσβέστης υπογραμμίζει την απουσία οποιασδήποτε παρέμβασης από τον Δήμο Σκύρου, παρά τις οχλήσεις από την πρώτη κιόλας ημέρα:

«Έστω έναν υδραυλικό, δήμαρχε, δεν είχες να φτιάξει τα άλλα 3 ντους και να βάλει ζεστό νερό;», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Οι αντιδράσεις στα σχόλια

Διαχωρίζοντας πλήρως τη δημοτική αρχή από την τοπική κοινωνία, ο κ. Πυργιώτης εξέφρασε την απέραντη ευγνωμοσύνη του προς τους απλούς κατοίκους και τους επαγγελματίες της Σκύρου, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή προσέφεραν ό,τι είχαν για να στηρίξουν τους πυροσβέστες.

Η ανάρτηση προκάλεσε τα σχόλια των πολιτών και των συναδέλφων του, που έκαναν λόγο για «κατάντια».