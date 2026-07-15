Σε μια σοβαρή καταγγελία που προκαλεί εύλογα ερωτηματικά για τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών προχώρησε μέσω του Zougla.gr ο κ. Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, μέτοχος του ΚΤΕΛ Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εδώ και σχεδόν δύο μήνες, μια επένδυση που αφορά την ασφάλεια των επιβατών και τον εκσυγχρονισμό του στόλου παραμένει «στα χαρτιά», εγκλωβισμένη στα γρανάζια της γραφειοκρατίας ή, ενδεχομένως, σε αδικαιολόγητες σκοπιμότητες.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος έχει ξεκινήσει από της 20 Μαΐου μια προσπάθειά του να εντάξει στον στόλο του ΚΤΕΛ τρία ολοκαίνουργια, υπερσύγχρονα λεωφορεία. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος διαθέτει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, τις πιστοποιήσεις και τα νόμιμα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη νομοθεσία, η διαδικασία έχει «κολλήσει» ανεξήγητα.

Το παράδοξο της υπόθεσης ; Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Μεταφορών Μεσσηνίας, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τη διενέργεια των ελέγχων, αρνούνται ή κωλυσιεργούν να προχωρήσουν τη διαδικασία για την έκδοση των αδειών, χωρίς να προβάλλουν κάποιο νόμιμο ή βάσιμο κόλλημα.

Ο καταγγέλλων θέτει δημόσια το εξής κρίσιμο ερώτημα: Για ποιο λόγο, από τη στιγμή που όλα τα χαρτιά είναι πλήρη και καθόλα εντάξει, οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι καθυστερούν εσκεμμένα και στερούν την άδεια κυκλοφορίας;

Πρόκειται για μια κατάσταση που προκαλεί τεράστια απορία, καθώς δεν μιλάμε απλώς για μια τυπική διοικητική πράξη, αλλά για την αναβάθμιση των μεταφορών της Μεσσηνίας με οχήματα που προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση στο επιβατικό κοινό.

Ο κ. Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, μέσω της ηλεκτρονικής μας ιστοσελίδας, απευθύνει έκκληση προς κάθε αρμόδιο φορέα παρέμβει άμεσα. Ζητά να δοθεί λύση χωρίς άλλη καθυστέρηση, να ξεμπλοκάρει η διαδικασία και να σταματήσει αυτή η ιδιότυπη «ομηρεία» των νέων λεωφορείων, ώστε να τεθούν άμεσα στην υπηρεσία των πολιτών.

Όλα όσα ανέφερε ο κ. Παναγιωτόπουλος: