Νέες σοβαρές μαρτυρίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη δράση της 56χρονης γιατρού, η οποία βρίσκεται προφυλακισμένη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με καταγγελία πολίτη, η συγκεκριμένη γιατρός διέγνωσε λανθασμένα στη σύζυγό του καρκίνο στις σάλπιγγες, χορηγώντας της απλώς ένα σύνολο από βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής. Η γυναίκα, αναζητώντας δεύτερη γνώμη σε άλλον ειδικό, διαπίστωσε πως ήταν απόλυτα υγιής.

Ο καταγγέλλων, Μιχάλης Καρακούσης, περιέγραψε την περιπέτεια που έζησε με τη σύζυγό του πριν από περίπου τέσσερα χρόνια. Όπως ανέφερε, οδηγήθηκαν στο ιατρείο της 56χρονης, όταν ενημερώθηκαν ότι η γιατρός είχε την ικανότητα να εντοπίζει «λανθάνουσες» παθήσεις στον οργανισμό, προσφέροντας έγκαιρη αντιμετώπιση.

Κατά την πρώτη επίσκεψη της συζύγου του, η γιατρός υποστήριξε ότι εντόπισε καρκίνο στις σάλπιγγες και της υπέδειξε μια σειρά διαγνωστικών εξετάσεων. Παράλληλα, της προμήθευσε μια σακούλα με βιταμίνες και συμπληρώματα, συνιστώντας την άμεση έναρξη της αγωγής.

Η καταγγελία δημοσιοποιήθηκε μέσω του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ.

Διαγνωστικές μέθοδοι και αμφίβολες συνταγογραφήσεις

Ανησυχώντας για τη δική του υγεία, ο κ. Καρακούσης επισκέφθηκε την ίδια γιατρό λίγες ημέρες αργότερα. Όπως καταγγέλλει, η γιατρός τον υπέβαλε σε διαδικασία εξέτασης μέσω μηχανήματος όπου παρέμεινε ακίνητος για μία μιση ώρα, ενώ στη συνέχεια του αφαίρεσε αίμα για περαιτέρω έλεγχο. Παράλληλα, του ζήτησε λεπτομερές ιστορικό σχετικά με το επάγγελμά του και τα παιδικά του χρόνια.

Στη συνέχεια, επικαλούμενη ευρήματα στην οθόνη του υπολογιστή, του ανακοίνωσε ότι εντόπισε μικρόβια στο αίμα που απαιτούσαν άμεση θεραπευτική παρέμβαση. Του πρότεινε φαρμακευτική αγωγή, η οποία όμως συνταγογραφήθηκε από άλλον γιατρό. Όταν ο ίδιος ζήτησε εξηγήσεις για τον λόγο που δεν συνταγογραφούσε η ίδια τα φάρμακα, δεν έλαβε καμία απάντηση.

Η αλήθεια και η καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο

Το ζευγάρι αποφάσισε να απευθυνθεί σε άλλους ιατρούς, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι και οι δύο ήταν πλήρως υγιείς.

Ο κ. Καρακούσης προχώρησε στη συνέχεια σε επίσημη καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ). Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, ο Σύλλογος τον ενημέρωσε ότι το εν λόγω ιατρείο λειτουργούσε νόμιμα.

Μετά την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, πληθαίνουν οι αποκαλύψεις για γιατρούς που έταζαν «θαυματουργές» θεραπείες. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και ιατρικό ζεύγος που προωθούσε θεραπείες ευεξίας, ανανέωσης δέρματος και αίματος μέσω της μέθοδου της πλασμαφαίρεσης.

Έντονο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι, παρά τη σοβαρότητα της καταγγελίας που είχε υποβληθεί στον ΙΣΑ πριν από τέσσερα χρόνια, η γιατρός συνέχιζε να ασκεί κανονικά το επάγγελμά της.

Το μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΙΣΑ, Ιωάννης Λύρας, τοποθετούμενος στην ίδια εκπομπή, σχετικά με τη μη διενέργεια πειθαρχικού ελέγχου, επεσήμανε ότι το πρόβλημα εστιάζεται σε διοικητικό επίπεδο, λόγος για τον οποίο η υπόθεση διερευνάται πλέον από τη Δικαιοσύνη.