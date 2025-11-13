Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κουμουρτζής

Πολλοί μαθητές έχουν τραυματιστεί, κατά καιρούς, τα τελευταία χρόνια, στους χώρους υγιεινής του Σχολείου, οι οποίοι θυμίζουν σκουπιδότοπο. Υπάρχουν άλλωστε πολλά απόβλητα στον χώρο του Γυμνασίου.

Όπως καταγγέλλει στη «Ζούγκλα», Καθηγητής, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο Γυμνάσιο, έχουν απευθυνθεί πολλές φορές στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Άνω Λιοσίων, αλλά και στον πρώτο πολίτη της περιοχής, τον Δήμαρχο Γιώργο Παππού.

Όμως, παρά τις αλλεπάλληλες οχλήσεις των τελευταίων χρόνων, κανείς δεν παρεμβαίνει. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, παραιτήθηκαν τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου.

Σύμφωνα με την καταγγελία, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φύλακας στο Γυμνάσιο, αφού δεν ανανεώθηκε από τον Δήμο η σύμβασή του, με αποτέλεσμα να διαπράττονται κλοπές σε διάφορα αντικείμενα.

Ο φύλακας που υπήρχε πριν από δύο χρόνια, παραιτήθηκε, αφού ξυλοκοπήθηκε από Ρομά, που είναι η πλειονότητα των κατοίκων στην περιοχή, με τα παιδιά κάποιων να είναι μαθητές στο Γυμνάσιο.

Με σπασμένες πόρτες και μεντεσέδες, σωρούς από σπασμένα πλακάκια από τα μπάνια, η κατάσταση στους χώρους υγιεινής είναι επικίνδυνη για τους μαθητές. Γι’ αυτό τον λόγο, πολλοί μαθητές πέταξαν επιδεικτικά, έξω από την είσοδο του Γυμνασίου, σωρούς από τα σκουπίδια και τα σαπισμένα υλικά, που έχουν γεμίσει κοινόχρηστους χώρους του Σχολείου.

Δείτε φωτογραφικό υλικό και ακούστε την καταγγελία: