Δυστυχώς το revenge porn αποτελεί ένα πολύ συχνό φαινόμενο τα τελευταία χρόνια, ειδικά σήμερα που τα κοινωνικά δίκτυα έχουν καταλάβει μεγάλο μέρος στη ζωή μας. Επιτήδειοι εκμεταλλεύονται μια ευάλωτη στιγμή και την διακινούν σε τρίτους, κάνοντάς σε να αισθάνεσαι ότι φέρεις ευθύνη.

Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στη «Ζούγκλα», μία γυναίκα έπεσε θύμα revenge porn. Ενδιαφέρον, λοιπόν, έχει ότι η υπόθεση είναι πέρα για πέρα εκδικητική, αφού ξεκίνησε, κάπως παράδοξα…

Η γυναίκα αυτή κατήγγειλε στις Αρχές αρχικά ένα περιστατικό που αφορούσε υποκίνηση ΑμεΑ σε αυτοκτονία.

Ένας «επικίνδυνος» χρήστης των social media, κάνοντας live στο Instagram με τα λόγια του, και ασκώντας πίεση, υποκίνησε έναν συμμετέχοντα σε αυτή τη ζωντανή μετάδοση – συζήτηση, ο οποίος ήταν και άτομο με ειδικές ανάγκες, σε αυτοκτονία. Η γυναίκα, βλέποντας αυτό το θέαμα, έκανε την καταγγελία της στις Αρχές, με αποτέλεσμα αυτός ο άνθρωπος να συλληφθεί.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο βίντεο που σας παραθέτουμε, ακούγεται να λέει στον νεαρό «καιρός να αυτοκτονήσεις, να ησυχάσεις».

Κατά κάποιον περίεργο τρόπο, ο συλληφθείς έμαθε τα στοιχεία της και από εκεί ξεκίνησε ένας «Γολγοθάς» για την καταγγέλλουσα.

Σε δεύτερο χρόνο, η γυναίκα αυτή ξεκίνησε να μιλά ερωτικά με έναν νεαρό, υπέκυψε σε μια ευάλωτη στιγμή και του έστειλε μια προσωπική της φωτογραφία. Αυτό που δεν ήξερε είναι πως ο νεαρός και ο δράστης που υποκινούσε σε αυτοκτονία – ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος από τις Αρχές – συνδέονταν μεταξύ τους, καθώς έκαναν παρέα.

Ξεκίνησαν, λοιπόν, να διακινούν τα προσωπικά δεδομένα της γυναίκας, ενώ ο νεαρός της απέσπασε και το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ, για να «μην τις στείλει σε τρίτους», όπως την απείλησε…

Η καταγγέλλουσα, αισθανόμενη απολύτως ντροπιασμένη, αναγκάστηκε να μιλήσει στους δικούς της ανθρώπους, προκειμένου να τους προειδοποιήσει, αφού οι φωτογραφίες της κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Δεν αρκέστηκαν μόνο σε αυτό… Οι δύο άνδρες βρήκαν την φωτογραφία της ταυτότητάς της, δημιούργησαν λογαριασμούς με τα στοιχεία της και διακινούσαν και πάλι τα προσωπικά της δεδομένα.

Ωστόσο, το μαρτύριό της, δεν τελειώνει εκεί. Ο συλληφθείς άνοιξε για ακόμα μια φορά την κάμερα και με δεκάδες κόσμο να τον παρακολουθεί στη ζωντανή μετάδοση, ξεκίνησε να μιλά χυδαία για την γυναίκα και την οικογένειά της.

Στο παρακάτω βίντεο ακούγεται να παραδέχεται ουσιαστικά ότι οι προσωπικές της στιγμές στάλθηκαν σε τρίτους, λέγοντας «Στέλνεις γυμνές φωτογραφίες σε 23χρονους… Και σου φταίει μετά ο 23χρονος που έστειλε τη φωτογραφία σου».

Η «Ζούγκλα», ακόμη, παρατήρησε πως η παρουσία των δύο ανδρών και κάποιων άλλων ατόμων στα κοινωνικά δίκτυα είναι επικίνδυνη για τους χρήστες που τους παρακολουθούν.

Υπάρχουν βίντεο στα οποία μιλούν για τα παιδιά που έχασαν την ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, και για τους νεκρούς στα Τέμπη, στους οποίους αναφέρονται με αποτρόπαιους χαρακτηρισμούς. Ακόμη υπάρχει αναφορά του άνδρα που υποκίνησε το νεαρό ΑμεΑ σε αυτοκτονία, να κάνει λόγο για τους νεκρούς στο Μάτι. Τα λόγια του σοκάρουν…

«Τα θύματα στο Μάτι, θα ήταν λουκούμι»… Να σημειωθεί πως μετά από πέντε καταγγελίες της γυναίκας, δεν έχει γίνει κάποια εκ νέου κίνηση από τις Αρχές.

Επιστρέφοντας, στο θέμα του revenge porn, η γυναίκα δήλωσε στη «Ζούγκλα» πως αισθάνεται ντροπή και πως αστυνομικές και εισαγγελικές Αρχές δεν έχουν κάνει τίποτα για να την προστατεύσουν. «Πήγα να σώσω ένα παιδί και βρέθηκα μπλεγμένη», σχολίασε.