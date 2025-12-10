Πολίτες κατήγγειλαν στη «Ζούγκλα» ότι εδώ και ένα 24ωρο υπάρχει διακοπή ρεύματος στο Χολαργό.

Ειδικότερα, η βλάβη και η διακοπή ρεύματος σημειώθηκαν χθες (09/12) στις 11 το πρωί σε ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο.

Πρόκειται για τις οδούς Θεσσαλονίκης, Χρυσοστόμου, Σμύρνης και Κρέσνας όπου μέχρι σήμερα δεν έχει αποκατασταθεί η βλάβη.

Ο ΔΕΔΔΗΕ σε επικοινωνία του με τους κατοίκους της περιοχής χθες, δήλωσε ότι σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα είχε αποκατασταθεί η βλάβη, κάτι που σύμφωνα με τις μαρτυρίες δεν έχει συμβεί.

Σημειώνεται ότι υπάρχουν δύο ηλικιωμένοι με ανάγκη υποστήριξης οξυγόνου, εκ των οποίων η μία επιβεβαιωμένα χρειάζεται 24ωρη υποστήριξη. Η λύση που της δίνεται προς το παρόν είναι ενοικίαση φιαλών οξυγόνου, τουλάχιστον δύο την ημέρα.

Τέλος, δύο δημοτικοί υπάλληλοι ενημέρωσαν τους κατοίκους της περιοχής πως θα έρθει εργολάβος να σκάψει το βράδυ και τους είπαν συγκεκριμένα πως «θα είναι θαύμα αν το ρεύμα έρθει ως σήμερα».

Επικοινωνία της «Ζούγκλας» με το ΔΕΔΔΗΕ

Η Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ μας ενημέρωσε ότι η κυκλοφορία του ρεύματος θα αποκατασταθεί στις 17:30 το απόγευμα.

Η βλάβη αφορά ένα υπόγειο καλώδιο και σύμφωνα με πληροφορίες τα συνεργεία βρίσκονται στο σημείο και εκτελούν εργασίες.