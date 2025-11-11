Πολίτης που βρέθηκε το πρωί της Τρίτης στο Αττικό Νοσοκομείο κατήγγειλε στη «Ζούγκλα», ότι στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) τα ασθενοφόρα περίμεναν να κατεβάσουν ασθενείς για νοσηλεία και δεν υπήρχαν διαθέσιμα φορεία.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο σταθμός αναμονής για τον κόσμο είναι πολύ μικρός και έχει «πλημμυρίσει», ασθενείς και συγγενείς δεν έχουν που να κάτσουν.

Ακόμη, πολίτες που βρίσκονται στο σημείο υποστηρίζουν πως υπάλληλοι του ΕΚΑΒ ψάχνουν τον υπεύθυνο εφημερίας για να ζητήσουν φορεία. Επόμενο είναι ότι από την στιγμή που δεν μπορούν να αφήσουν τους ασθενείς στο Αττικό Νοσοκομείο, τα οχήματα του ΕΚΑΒ είναι «δεσμευμένα» εκεί.

Η «Ζούγκλα» επικοινώνησε με την Διοίκηση του Αττικού Νοσοκομείου, που ισχυρίστηκε ότι «λόγω εφημερίας είναι λογικό να προκύπτουν καθυστερήσεις τριών με πέντε λεπτών». Τέλος, τόνισαν πως η καταγγελία τους ξενίζει καθώς σύμφωνα με τους ίδιους δεν συμβαίνει τίποτα τέτοιο.

Δείτε εικόνες: