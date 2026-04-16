Το δικό του μαρτύριο συνεχίζει να βιώνει ο Γιάννης Μανουσάκης, ο οποίος καταγγέλλει ότι ο οικογενειακός τάφος, όπου ήταν θαμμένοι ο πατέρας και ο γιος του, πουλήθηκε χωρίς ο ίδιος να ενημερωθεί.

Όπως περιγράφει, στις 22 Φεβρουαρίου 2024, επισκέφθηκε το κοιμητήριο Μοιρών, ανήμερα των γενεθλίων του εκλιπόντος γιου του, και διαπίστωσε με σοκ ότι στη θέση των συγγενών του είχε ταφεί άλλο άτομο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Δήμος Φαιστού προχώρησε στην πώληση του μνήματος έναντι 1.500 ευρώ, βασιζόμενος σε μια απλή υπεύθυνη δήλωση τρίτου προσώπου και χωρίς να υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας.

«Απευθύνθηκα στον Δήμο και τους ρώτησα: «Πώς πουλάτε κάτι που είναι ιδιοκτησία κάποιου άλλου; Πουλήσατε το μνήμα με μια υπεύθυνη δήλωση».

Μετά τις διαμαρτυρίες του, ο δήμος φέρεται να αναγνώρισε το λάθος, αποδίδοντάς το σε σφάλμα υπαλλήλου, και του παραχώρησε νέο τάφο στην περιοχή Καπαριανά. Ωστόσο, όπως καταγγέλλει, το πρόβλημα παραμένει άλυτο εδώ και δύο χρόνια, καθώς ο νέος τάφος δεν έχει ολοκληρωθεί και παραμένει σε πρόχειρη κατάσταση.

«Έχουν περάσει δύο χρόνια και υπάρχει ένα μνήμα τσιμέντο, ο γιος μου και ο πατέρας μου και δεν ξέρω αν πάω αύριο εκεί και θα τους βρω ή θα έχουν πάρει τα οστά και θα έχουν βάλει κάποιον άλλον».

Ο ίδιος αναφέρει ότι έχει απευθυνθεί επανειλημμένα σε αρμόδιους αντιδημάρχους και έχει αποστείλει πολλά e-mails, ακόμη και προς τον δήμαρχο Φαιστού, χωρίς να έχει λάβει μέχρι σήμερα ουσιαστική απάντηση.

