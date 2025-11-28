Με βαρείς χαρακτηρισμούς κάνοντας λόγο για «ξεπεσμό» και «ξεφτίλα» αναφέρθηκε η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση (ΔΗΠΑΚ) Γιατρών καταγγέλλοντας, σε ανακοίνωσή της, το γεγονός της φερόμενης κρυφής συνάντησης συνδικαλιστών γιατρών «με τον υπουργό Υγείας παραγκωνίζοντας την ΕΙΝΑΠ και την ΟΕΝΓΕ».

Αναλυτικά η ΔΗΠΑΚ Γιατρών αναφέρει τα εξής:

«Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε κρυφή συνάντηση στο υπουργείο Υγείας ανάμεσα στον υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη, την αντιπρόεδρο της ΟΕΝΓΕ και στέλεχος της ΝΔ Ματίνα Παγώνη, τον γενικό γραμματέα της ΟΕΝΓΕ και στέλεχος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Πάνο Παπανικολάου και την διευθύντρια της Δερματολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής.

Κανένα από τα συνδικαλιστικά όργανα στα οποία συμμετέχουν αυτοί οι δυο συνδικαλιστές δεν γνώριζε κάτι.

– Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ (που συνεδρίασε μία ημέρα πριν την συνάντηση) που είναι και οι δύο τους μέλη.

– Η ΕΓ της ΟΕΝΓΕ που είναι και οι δύο τους μέλη.

-Το ΔΣ του σωματείου της Νίκαιας, στο οποίο ανήκουν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Δυτικής Αττικής.

– Η Γενική Συνέλευση γιατρών Νίκαιας, που πραγματοποιήθηκε μία μέρα μετά.

Με λίγα λόγια οι συγκεκριμένοι συνδικαλιστές συναντήθηκαν κρυφά με τον υπουργό Υγείας, παραγκωνίζοντας την ΕΙΝΑΠ και την ΟΕΝΓΕ, οι οποίες εδώ και 6 μήνες έχουν ζητήσει συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας και η πολιτική ηγεσία είτε αποφεύγει να έρθει αντιμέτωπη μαζί τους είτε τους αντιμετωπίζει με καταστολή και χημικά (όπως πρόσφατα στο Αττικόν).

Πηγή: aftodioikisi.gr