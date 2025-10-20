Η Έλενα Μπομπού είναι αστυνομικός και με ανάρτησή της στο Instagram καταγγέλλει δημόσια τον πρώην σύντροφό της, επίσης αστυνομικό εν ενεργεία, για συστηματική κακοποίηση, εκφοβισμό και απειλή κατά της ζωής της.

Στην ανάρτησή της παραθέτει και βίντεο με τον άγριο ξυλοδαρμό της σε νυχτερινό κέντρο από τον πρώην σύντροφό της.

Δείτε το βίντεο με την καταγγελία:

Η Έλενα Μπομπού αναφέρει στην ανάρτησή της πως έχει ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, καταγγέλλοντας τη συστηματική κακοποίησή της και τον διαρκή εκφοβισμό της. Όλα τα στοιχεία της υπόθεσης είναι εν γνώσει των αρμοδίων Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. Ο φάκελος με τις καταγγελίες, αλλά και τα συγκεκριμένα στοιχεία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Παρ’ όλα αυτά οι απειλές, οι εκφοβισμοί και οι αφόρητες πιέσεις συνεχίζονται, καθιστώντας ανυπόφορη την καθημερινότητα της αστυνομικού.

Σε άλλες περιπτώσεις, που δεν αφορούν βεβαίως καταγγελίες κατά αστυνομικών εν ενεργεία, η ΕΛ.ΑΣ. επιδεικνύει απίστευτη ενεργητικότητα και διακρίνεται από θεαματική αποτελεσματικότητα. Αγνοεί άραγε το Εσωτερικών Υποθέσεων πως αστυνομικοί είναι οργανωμένοι σε ειδικά γκρουπ, όπου μεταξύ τους διακινείται κρυπτογραφημένο υλικό τύπου revenge porn, με στόχο την απαξίωση και το διασυρμό των θυμάτων τους; Σε αντίστοιχες περιπτώσεις, η ΕΛ.ΑΣ. θα είχε εξαρθρώσει εν μια νυκτί αυτό το εσωτερικό κύκλωμα των αστυνομικών. Σε αυτήν την υπόθεση κωφεύει επιδεικτικά.

Η συγκεκριμένη αστυνομικός έχει στο παρελθόν απασχολήσει το Εσωτερικών Υποθέσεων με μία περίεργη υπόθεση που αφορά δραστηριότητές της στο Ντουμπάι. Ανεξάρτητα από αυτά, η παρούσα καταγγελία αφορά εντελώς διαφορετική περίπτωση. Η Έλενα Μπομπού έχει κάθε δικαίωμα να ζει και να κινείται όπως αυτή το επιθυμεί και όχι να βιώνει μία συνεχή απειλή για τη σωματική και ψυχική ακεραιότητά της.

Ακούστε όλα όσα δήλωσε στη «Ζούγκλα»: