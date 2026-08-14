Πεδίο έντονης κριτικής για την τακτική της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος συνιστά το έγγραφο-καταγγελία που απέστειλε η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ηπείρου στον Αρχηγό, Αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια.

Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για απουσία σωστού συντονισμού, έλλειψη ψυχραιμίας και κακή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, αποτυπώνοντας την πιεστική κατάσταση που επικρατεί στις τοπικές υπηρεσίες, όπου η υποστελέχωση συνδυάζεται με αυξημένες υποχρεώσεις και συνεχείς περιπολίες.

Το περιστατικό της 10ης Αυγούστου

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα απουσίας αποτελεσματικού επιχειρησιακού σχεδιασμού, η Ένωση επικαλείται περιστατικό της 10ης Αυγούστου. Τρία οχήματα από την Ήπειρο διατάχθηκαν γύρω στις 16:30 να αναχωρήσουν για την Πάτρα. Μισή ώρα αργότερα, το ένα ανακλήθηκε, ενώ τα άλλα δύο δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους, καθώς χρησιμοποιήθηκαν για περιπολία στην Αιτωλοακαρνανία έως τις 22:00 και στη συνέχεια επέστρεψαν στη βάση τους.

Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε την ίδια στιγμή που η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ηπείρου είχε ήδη διαθέσει σημαντική ισχύ για τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, με τρία οχήματα διπλών πληρωμάτων και τέσσερις ομάδες ΕΜΟΔΕ.

«Λιγότεροι από πέρσι, αλλά με περισσότερες υποχρεώσεις»

Παράλληλα, η επιστολή στηλιτεύει το γεγονός ότι το προσωπικό είναι λιγότερο σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ οι υποχρεώσεις έχουν διογκωθεί. Κάθε μετακίνηση οχήματος για ενίσχυση άλλης περιοχής αφήνει κενά στις τοπικές δομές, τα οποία καλύπτονται με επιφυλακές και υπερεργασία — μια πρακτική που από εξαίρεση έχει μετατραπεί σε κανόνα.

Το αποτέλεσμα είναι η επικίνδυνη σωματική κόπωση και η εξάντληση των πυροσβεστών, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο ακόμα και την προσωπική τους ασφάλεια.

«Σφίξαμε τα δόντια και συνεχίσαμε»

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ένωση καταγγέλλει την παραμονή μεγάλου αριθμού δυνάμεων σε πυρκαγιές που έχουν ήδη οριοθετηθεί. Η τακτική της πολυήμερης φύλαξης ελεγχόμενων μετώπων οδηγεί σε κατασπατάληση δυνάμεων, οι οποίες απουσιάζουν από τις περιοχές ευθύνης τους, προκαλώντας νέο κύκλο επιφυλακών και πρόσθετη ψυχολογική επιβάρυνση.

Έκκληση για ορθολογική διαχείριση

Αναφερόμενοι στις δύσκολες εβδομάδες που προηγήθηκαν, οι πυροσβέστες θυμίζουν τις απώλειες συναδέλφων στα μέτωπα, το θάνατο των χειριστών ελικοπτέρου και τις απώλειες από ασθένειες.

Παρά την αναστολή των αδειών, το προσωπικό συνέχισε να δίνει τη μάχη με αυταπάρνηση.

«Οι άσκοπες μετακινήσεις μας πονάνε, μας ταλαιπωρούν και μας εξαντλούν σωματικά και ψυχολογικά»

Τέλος, καλούν την ηγεσία να δώσει άμεσα κατευθύνσεις για ορθολογική διαχείριση, υπενθυμίζοντας ότι ένα ξεκούραστο προσωπικό είναι πιο αποτελεσματικό και ασφαλές στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου.

Πηγή: aftodioikisi