Βίντεο: Νίκος Χριστοφάκης

Τη δύσκολη κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει τις τελευταίες εβδομάδες περιγράφει στην κάμερα της «Ζούγκλας» η διευθύντρια ερευνών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, Σοφία Γούναρη, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση μελισσιών στην περιοχή της Πανεπιστημιούπολης.

Όπως αναφέρει η ερευνήτρια, με ειδικότητα στη μελισσοκομία, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) έχει βάλει «μπλόκο» στο έργο της, έπειτα από την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στην ευρύτερη περιοχή τον Ιούλιο του 2025, με αποτέλεσμα οι κυψέλες να απειλούνται και τα έντομα να πεθαίνουν αργά και βασανιστικά.

Δείτε τι καταγγέλλει η ίδια:

Πώς τοποθετήθηκαν τα μελίσσια στον χώρο αυτό

Η κα Γούναρη αναφέρει πως τα μελίσσια δημιουργήθηκαν έπειτα από συμφωνία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «Δήμητρα» με τον Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στα τέλη του 2024. Ο σκοπός του είναι πειραματικός, για λόγους έρευνας και η τοποθεσία επιλέχθηκε έπειτα από συνεννόηση της ίδιας και του ΕΚΠΑ.

Ο χώρος εξοπλίστηκε με πυροσβεστικό σύστημα, για λόγους ασφαλείας και στη συνέχεια τοποθετήθηκε παροχή νερού.

Η πυρκαγιά στην Πανεπιστημιούπολη και η απροθυμία του ΕΚΠΑ

Τον Ιούλιο του 2025, πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Πανεπιστημιούπολης. Τότε, ανακοινώσεις – που αναπαράχθηκαν από τα ΜΜΕ – ανέφεραν ότι η φωτιά ξεκίνησε από μελίσσια, ενώ πρόστιμα επιβλήθηκαν σε δύο άτομα και στον Πρύτανη του ΕΚΠΑ.

Πράγματι, η κα Γούναρη κλήθηκε να πληρώσει πρόστιμο 1.500 ευρώ, όμως όχι για εμπρησμό από αμέλεια, αλλά επειδή τα μελίσσια δεν είχαν δηλωθεί στις αρμόδιες αρχές – όπως προβλέπεται. Όπως επισημαίνει η ίδια, η φωτιά δεν ξεκίνησε από τα μελίσσια που διατηρεί για λογαριασμό του ΕΛΓΟ «Δήμητρα», αλλά ούτε και έφτασε ποτέ εκεί.

Η πυροσβεστική, που πραγματοποίησε έρευνα στο σημείο, δεν βρήκε κάτι ενοχοποιητικό, που θα μπορούσε να είχε προκαλέσει πυρκαγιά. Αλλά, έπειτα από τον έλεγχο, επέβαλε πρόστιμο στην κα Γούναρη, καθώς οι κυψέλες δεν είχαν αριθμό και ονοματεπώνυμο.

Η ίδια μας εξηγεί ότι δεν γνώριζε πως είναι απαραίτητο, καθώς το σημείο που βρίσκονται θεωρείται ιδιωτικός χώρος. Η απαιτούμενη διαδικασία είναι πλέον σε εξέλιξη.

Παρ’ όλα αυτά, από αυτό το περιστατικό και έπειτα, η συνεργασία της κας Γούναρη με το ΕΚΠΑ δεν κυλάει το ίδιο ομαλά. Μιλώντας στην κάμερα της «Ζούγκλας» εξηγεί πως η πρόσβαση στον χώρο είναι δυνατή μόνο κατόπιν συνεννόησης με το Πανεπιστήμιο, όμως τις τελευταίες εβδομάδες – παρότι ενημερώνει με τον ίδιο τρόπο τους υπεύθυνους – δεν της επιτρέπεται πάντα να εισέλθει.

Ως αποτέλεσμα, δεν έχει τη δυνατότητα να παράσχει το απαιτούμενο νερό στις μέλισσες, ούτε να τοποθετήσει δολώματα για τις σφίγγες. Μας εξηγεί ότι έχει ήδη χάσει δύο από τα μελίσσια λόγω αυτού και τα έντομα που έχει υπ’ ευθύνη της πεθαίνουν αργά και βασανιστικά.

Το ΕΚΠΑ επιμένει στη μεταφορά των κυψελών σε άλλο σημείο, όμως η διαδικασία απαιτεί χρόνο. Πρέπει ο ΕΛΓΟ να βρει τη σωστή τοποθεσία για να τα μετακινήσει, αλλά μέχρι τότε, η κα Γούναρη στηρίζεται στη συνεργασία του πανεπιστημίου, η οποία δεν είναι και βέβαιη…