Ο Ιωάννης Κανταρτζής αυτοσυστήνεται ως «options strategist» και ομιλητής σε Συνέδρια. Options αποκαλούνται τα «δικαιώματα προαίρεσης» που δίνουν τη δυνατότητα στον κάτοχό τους να αγοράσει ή να πουλήσει μετοχές σε συγκεκριμένες τιμές.

Στην ιστοσελίδα του αναφέρει ότι «δραστηριοποιείται στις χρηματοπιστωτικές αγορές για περισσότερα από 25 χρόνια, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση των δικαιωμάτων προαίρεσης και των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, καθώς και στο forex και στις διαδικτυακές συναλλαγές», καθώς και ότι «παραδίδει σεμινάρια/ webinars σε πληθώρα θεμάτων, ειδικότερα στα παράγωγα προϊόντα και την αλληλοσυσχέτιση των αγορών».

Στις 24 Φεβρουαρίου 2026, μετά από καταγγελίες που έγιναν για εκείνον από ιδιώτες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξέδωσε ανακοίνωση – προειδοποίηση προς το επενδυτικό κοινό:

«Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο κ. Ιωάννης Κανταρτζής του Νικολάου, δε δύναται να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες όπως αναφέρονται στα Τμήματα Α΄ και Β΄ του Παραρτήματος Ι΄ του ν. 4514/2018, σε χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως απεικονίζονται στο Τμήμα Γ΄ του Παραρτήματος Ι΄ του ίδιου νόμου ή/και να κατέχει χρήματα πελατών.

Επισημαίνεται επίσης ότι σύμφωνα με το ν. 4514/2018, η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και η άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων χωρίς άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την αντίστοιχη εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά αδίκημα, το οποίο επισύρει σοβαρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις».

Καταγγελίες και στο zougla.gr

Καταγγελίες για το ίδιο πρόσωπο έγιναν πριν λίγες ημέρες και προς το zougla.gr. Αυτές κάνουν λόγο για συναλλαγές ιδιωτών μέσω επενδυτικής εταιρείας του εξωτερικού, στις οποίες όμως εμπλέκεται και μία κυπριακή εταιρεία, μέσω της οποίας χρεώθηκαν με υπέρογκες προμήθειες «εν αγνοία τους», όπως υποστηρίζουν οι καταγγέλλοντες.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγορά συνεχίζει αυτές τις ημέρες την έρευνα αναφορικά με το αν και κατά πόσο εμπλέκεται ο Κανταρτζής σε αυτές τις συναλλαγές.

Το zougla.gr επικοινώνησε, ως όφειλε, και με τον καταγγελλόμενο Ι. Κανταρτζή, ο οποίος αρνήθηκε να σχολιάσει σχετικά με την υπόθεση.

Να επισημάνουμε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην ανακοίνωση της 24ης Φεβρουαρίου εφιστά την προσοχή των επενδυτών στην αξιολόγηση των εταιρειών (με τις οποίες προτίθενται να συνεργαστούν ή συνεργάζονται) σχετικά με το καθεστώς αδειοδότησης και εποπτείας τους.

Ειδικότερα, λέει η Επιτροπή, θα πρέπει να διαπιστώνουν την ύπαρξη άδειας λειτουργίας των εν λόγω εταιρειών από την ιστοσελίδα της ίδιας ή των αντίστοιχων εποπτικών Αρχών άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι η παροχή συμβουλών για επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ή η διαχείριση χαρτοφυλακίου επενδύσεων, ή η λήψη-διαβίβαση και εκτέλεση εντολών για πραγματοποίηση συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων, αποτελούν ενδεικτικά κάποιες από τις επενδυτικές υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή άλλης αρμόδιας Αρχής.