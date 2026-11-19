Μια αδικαιολόγητη καθυστέρηση, η ανάρμοστη συμπεριφορά ενός υπαλλήλου ή ένα περιστατικό διαφθοράς σε δημόσια υπηρεσία θα μπορούν πλέον να καταγγέλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την πορεία της καταγγελίας του και να λαμβάνει αιτιολογημένη απάντηση.

Η ρύθμιση αφορά τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα και προβλέπεται στον νόμο 5293/2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τίθεται σε εφαρμογή με την κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της διοικήτριας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 6843/16.11.2026.

Ποιος θα παραλαμβάνει την καταγγελία

Τη διαχείριση αναλαμβάνουν οι Σύμβουλοι Ακεραιότητας των δημόσιων φορέων. Μέχρι τώρα υποστήριζαν τους δημοσίους υπαλλήλους σε ζητήματα δεοντολογίας και διακρίσεων. Με τη νέα ρύθμιση, ο ρόλος τους διευρύνεται ώστε να υποδέχονται και να παρακολουθούν συστηματικά τις καταγγελίες πολιτών.

Αν μια υπηρεσία δεν διαθέτει δικό της Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας, αρμόδιο είναι το αντίστοιχο γραφείο του φορέα που την εποπτεύει.

Οι καταγγελίες μπορούν να αφορούν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, κακή εξυπηρέτηση, ανάρμοστη συμπεριφορά υπαλλήλων και φαινόμενα διαφθοράς.

Πότε η υπόθεση φτάνει στον εισαγγελέα

Εφόσον η καταγγελία αφορά πειθαρχικό παράπτωμα, διαβιβάζεται χωρίς καθυστέρηση στον πειθαρχικώς προϊστάμενο του καταγγελλόμενου υπαλλήλου. Αν αφορά ποινικό αδίκημα, αποστέλλεται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Σε κάθε περίπτωση, διαβιβάζεται και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ενώ ο Σύμβουλος Ακεραιότητας παρακολουθεί την πορεία της διερεύνησης.

Τα τέσσερα βήματα στο gov.gr

Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά, χωρίς επίσκεψη σε δημόσια υπηρεσία:

Σύνδεση στην εφαρμογή. Ο πολίτης εισέρχεται με τους προσωπικούς του κωδικούς ταυτοποίησης. Τα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν καταγγελία μέσω των νόμιμων εκπροσώπων τους, με χρήση των κωδικών του νομικού προσώπου. Περιγραφή του περιστατικού. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει τον φορέα και την υπηρεσία, δηλώνει την ημερομηνία του συμβάντος και περιγράφει τι συνέβη. Μπορεί επίσης να επισυνάψει αποδεικτικά στοιχεία. Υποβολή της καταγγελίας. Με την καταχώριση αποδίδεται μοναδικός αριθμός αναγνώρισης, ώστε να μπορεί να παρακολουθείται η υπόθεση. Ενημέρωση και απάντηση. Ο αρμόδιος Σύμβουλος Ακεραιότητας παραλαμβάνει την καταγγελία και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την εξέτασή της και να λαμβάνει αιτιολογημένη απάντηση.

Παράλληλα, προβλέπονται ειδικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την εμπιστευτικότητα των καταγγελιών.