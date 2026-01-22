Ισχυρή βροχόπτωση ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης στα Βόρεια και Νότια προάστια της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, έβρεξε καταρρακτωδώς στον Πειραιά, ενώ βροχοπτώσεις σημειώνονται στην Αγία Παρασκευή, στην Κηφισιά, την Νίκαια, τον Κορυδαλλό, το Πέραμα, το Χαϊδάρι, το Ζεφύρι, το Μαρούσι, την Χρυσούπολη Περιστερίου, τα Άνω Λιόσια, τα Βίλια, τα Πατήσια και τον Ασπρόπυργο.

Δείτε βίντεο της «Ζούγκλας»:

Δείτε βίντεο από τη βροχόπτωση στο Χαϊδάρι (Forecast Weather Greece):

Οι μετεωρολόγοι είχαν προειδοποιήσει για νέα κακοκαιρία. Μάλιστα εφιστούν την προσοχή στους πολίτες, καθώς το υδρολογικό και οδικό δίκτυο παραμένει ήδη βαριά επιβαρυμένο, από τα ακραία φαινόμενα των προηγούμενων ωρών.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Νικολέττα Ζιακοπούλου, ο αντίκτυπος της χθεσινής κακοκαιρίας ήταν σαν μια «Μάνδρα μικρής κλίμακας», με απολογισμό δύο νεκρούς και βροχές ισοδύναμες με εξαμήνου σε πολλές περιοχές της Αττικής. Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης προέβλεψε νέα κύματα βροχών και καταιγίδων, που ενδέχεται να ενταθούν τοπικά, επηρεάζοντας κυρίως δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της Αττικής, αλλά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.