Υπό κατάρρευση τελεί το Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο «Αγία Όλγα» στη Νέα Ιωνία, με πολύωρες αναμονές, ράντζα, διασωληνώσεις ασθενών εκτός ΜΕΘ και εξουθενωμένους γιατρούς και νοσηλευτές να διαχειρίζονται εκατοντάδες περιστατικά. Η λειτουργία του νοσοκομείου, που για έναν αιώνα ήταν το «κόσμημα» για την υγεία στη Νέα Ιωνία, ξεκίνησε το μακρινό 1923, όταν ένα μικρό παράπηγμα μετατράπηκε προσωρινά σε χώρο νοσηλείας για να καλύψει τις ανάγκες των προσφύγων από τη Μικρά Ασία.

Έκτοτε, η κληρονόμος του Θεόδωρου Κωνσταντόπουλου, Αλίκη Περρωτή, δαπάνησε μεγάλο μέρος της περιουσίας της (περίπου 5,5 δισ. δραχμές την δεκαετία του ’80) για να φτιάξει ένα σύγχρονο κτήριο, στα 20 στρέμματα που καταλαμβάνει στον αστικό ιστό το νοσοκομείο και να το δωρίσει στο κράτος, με μοναδικό όρο να διατηρήσει το όνομα «Κωνσταντοπούλειο». Και να συνεχίσει να υπηρετεί την υγεία και την περίθαλψη των κατοίκων της Νέας Ιωνίας, των γειτονικών περιοχών και ολόκληρου του Λεκανοπεδίου.

Η εικόνα ωστόσο, που μεταφέρουν στην αγανακτισμένη ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, δεν μοιάζει πια να ανταποκρίνεται στην επιθυμία των δωρητών. Το νοσοκομείο, που στις αρχές της δεκαετίας είχε μπει στη λίστα με τα κορυφαία νοσοκομεία στην Ευρώπη, που έχουν βραβευτεί με 5 αστέρια για την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών τους από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ακτινολογίας, μοιάζει πια να καταρρέει και να υποβαθμίζει σταδιακά τις υπηρεσίες που παρέχει σε όσους περνούν το κατώφλι του. Μέσα σε παντελώς ακατάλληλους χώρους, ελάχιστοι εξουθενωμένοι γιατροί και νοσηλευτές προσφέρουν περίθαλψη σε ένα πληθυσμό που διαρκώς αυξάνεται, σε χώρους και με μέσα που υποβαθμίζονται.

«Αδυναμία ασφαλούς διαχείρισης περιστατικών»

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος Εργαζομένων, «σοβαρές και επαναλαμβανόμενες δυσλειτουργίες καταγράφηκαν στις πρόσφατες γενικές εφημερίες, αναδεικνύοντας την πλήρη αδυναμία ασφαλούς διαχείρισης των περιστατικών». Συγκεκριμένα, κατά την εφημερία των Θεοφανίων (06/01), «οι παθολόγοι εξέτασαν πάνω από 160 ασθενείς μέσα σε λίγες ώρες, ενώ η εφημερία έκλεισε με 20 ράντζα και με διασωληνωμένους ασθενείς εκτός ΜΕΘ.

Άλλες κλινικές, μάλιστα, όπως η Αγγειοχειρουργική και η Ουρολογική μετατράπηκαν άτυπα σε παθολογικές, φιλοξενώντας δεκάδες περιστατικά χωρίς το αντίστοιχο προσωπικό, σύμφωνα με την καταγγελία του Συλλόγου. «Ασφυκτικά γεμάτες ήταν και η χειρουργική αλλά και η καρδιολογική κλινική, με πολλές -αναγκαστικές- φιλοξενίες σε άλλα τμήματα», προσθέτει ο Σύλλογος Εργαζομένων.

Πολύωρη αναμονή στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών υπήρχε και στις πρωινές εφημερίες των προηγούμενων ημερών, Οι «αναμονές έφταναν έως και τα μεσάνυχτα αφού δεν υπήρχε ούτε δείγμα από κρεβάτι,καταρρίπτοντας στην πράξη τον ισχυρισμό περί “τετράωρης αναμονής”», σχολιάζει ο Σύλλογος.

Η πιο δύσκολη μέρα ήταν το Σάββατο (10/01), όπου από τη διαλογή των ΤΕΠ πέρασαν πάνω από 300 περιστατικά, εκ των οποίων περισσότερα από 160 κατέληξαν στους παθολογικούς ιατρούς, όπως επισημαίνει ο Σύλλογος Εργαζομένων του «Αγία Όλγα». «Η εφημερία έκλεισε με 22 ράντζα, με το ίδιο εξουθενωμένο και αποδεκατισμένο προσωπικό να καλείται να διαχειριστεί έναν ασφυκτικό όγκο περιστατικών», συμπληρώνει. Τονίζει, μάλιστα, πως στις παθολογικές κλινικές εργάζονται δύο νοσηλευτές για 30 ασθενείς και 15 ράντζα, ενώ σε κλινικές όπως η Ορθοπεδική, η Ουρολογική και η καρδιολογική τη νυχτερινή βάρδια καλύπτει ένας μόνο νοσηλευτής.

«Η διοίκηση μας δίνει εντολές για εξιτήρια»

Στην απελπιστική κατάσταση που αντιμετωπίζουν γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό η παρέμβαση της διοίκησης του νοσοκομείου, συνοψίζετε σε μία εντολή: «δώστε εξιτήρια». Ο Σύλλογος των εργαζομένων αναφέρει πως «η διοίκηση με αυτό τον τρόπο μετακυλίει την ευθύνη στους εργαζόμενους και παράλληλα τέτοιου είδους πρακτικές -τονίζει- πως θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών».

Καταγγέλλει, επίσης, ότι «αντί να λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης του νοσοκομείου με κατεπείγουσες προκηρύξεις ασκούνται πιέσεις και εκφοβισμοί, με απειλές ακόμη και για επιβολή “εντέλλεσθε”, προκειμένου να καλύπτονται επικίνδυνα κενά λειτουργίας.

«Η πρακτική αυτή επιχειρεί να μετακυλίσει τη διοικητική και πολιτική ευθύνη στους εργαζόμενους, εξαναγκάζοντάς τους να εργάζονται πέρα από τα όρια του καθηκοντολογίου, της επιστημονικής τους επάρκειας και της ανθρώπινης αντοχής. Τέτοιες πρακτικές όχι μόνο δεν επιλύουν το πρόβλημα, αλλά επιτείνουν τη διακινδύνευση της ασφάλειας ασθενών και προσωπικού και δημιουργούν σοβαρά ζητήματα νομιμότητας και ευθύνης σε περίπτωση δυσμενούς συμβάντος», προσθέτει.

Ο Σύλλογος των εργαζομένων του νοσοκομείου επισημαίνει πως «το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων καταγγέλλει κατηγορηματικά τις πρακτικές αυτές και δηλώνει ότι θα σταθεί απέναντι σε όποιον τις προωθεί και δίπλα στους αποδεκατισμένους συναδέλφους που κρατούν όρθιο το νοσοκομείο».