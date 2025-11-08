Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε στην οδό Κυδωνίας, στο κέντρο της πόλης των Χανίων, σήμερα (8/11) το βράδυ, όταν κατέρρευσαν μπαλκόνια οικοδομής και έπεσαν πάνω σε οχήματα.

Ζημιές έχουν προκληθεί σε αυτοκίνητα και μηχανάκια, ενώ μέχρι στιγμής, ευτυχώς, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.

Κομμάτια από οικοδομικά υλικά έπεσαν πάνω σε στύλο της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να υπάρξει διακοπή ρεύματος, ενώ στο σημείο βρέθηκε η Τροχαία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, από θαύμα δεν τραυματίστηκε κάποιος διερχόμενος. Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται πτώση σοβάδων στο συγκεκριμένο σημείο.

Στο ισόγειο της οικοδομής λειτουργεί επιχείρηση ενοικίασης δικύκλων με αποτέλεσμα να υπάρχουν ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα, ΙΧ και μοτοσικλέτες. Άμεσα κινητοποιήθηκαν Πυροσβεστικές δυνάμεις και η αστυνομία η οποία ρύθμισε την κυκλοφορία, η οποία διεκόπη για αρκετή ώρα.

Από πλευράς της Πυροσβεστικής λήφθηκαν μέτρα και πραγματοποιήθηκε καθαρισμός του οδοστρώματος, ενώ γίνεται και έλεγχος για πιθανή νέα κατάρρευση.

