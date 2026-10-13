Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 20:00 το βράδυ της Τρίτης (13/10) σε κατοικία επί της οδού Χατζοπούλου στην Αρτέμιδα.

Κατάρρευση σοφίτας, εκρήξεις και έρευνες για αγνοούμενο

Σύμφωνα με το iRafina.gr, η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς από το οίκημα ακούγονται εκρήξεις, ενώ έχει ήδη σημειωθεί κατάρρευση της σοφίτας.

Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αρτέμιδα και το Μαρκόπουλο.

Την ίδια στιγμή, εντείνεται η αγωνία για την τύχη ενός ατόμου που εικάζεται ότι βρισκόταν μέσα στο σπίτι την ώρα της εκδήλωσης της φωτιάς και το οποίο αναζητείται, καθώς δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν κατάφερε να απομακρυνθεί με ασφάλεια.