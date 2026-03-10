Καταρρίφθηκε, τα ξημερώματα του Σαββάτου, drone που μετέφερε κινητά τηλέφωνα, σε απόπειρα παράνομης εισαγωγής αντικειμένων στις Φυλακές Τρικάλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στις 2:40, όταν εντοπίστηκε drone πλησίον της φυλακής, το οποίο μετέφερε μικρό δέμα καμουφλαρισμένο με κολλημένα πλαστικά πράσινα φύλλα, ώστε σε περίπτωση πτώσης στη νεκρή ζώνη να μη γινόταν αντιληπτό. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το ειδικό αντι-drone σύστημα (jammer) του Τμήματος Εξωτερικών Φρουρών Κεντρικής Ελλάδας (ΤΕΦΚΚ), με αποτέλεσμα την κατάρριψη του drone.

Το δέμα κατασχέθηκε, ενώ παράλληλα κινητοποιήθηκαν οι περιπολίες του ΤΕΦΚΚ και οι αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό του χειριστή. Η προανάκριση ενεργείται από το αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας.

