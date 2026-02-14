Στην άμεση κατάσχεση 4.780 κιλών κρέατος που κρίθηκε μη ασφαλές για κατανάλωση προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρεια Αττικής, έπειτα από έλεγχο σε εγκατάσταση ψυκτικής αποθήκευσης στο Καπανδρίτι. Η συγκεκριμένη ποσότητα διατηρούνταν πέραν του επιτρεπόμενου χρονικού ορίου, γεγονός που την καθιστούσε ακατάλληλη για διάθεση στην αγορά, ιδίως ενόψει της αυξημένης ζήτησης για την Τσικνοπέμπτη (12/2).

Οι αυτοψίες πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των ελέγχων, λόγω της αυξημένης διακίνησης κρεάτων την εορταστική περίοδο. Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής, διενήργησαν εκτεταμένους επιτόπιους ελέγχους σε ψυκτικές εγκαταστάσεις, σημεία λιανικής πώλησης και επιχειρήσεις εμπορίας κρέατος σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο Αττικής.

Μετά τη διαπίστωση της παράβασης, κινήθηκαν άμεσα όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες για την ασφαλή διαχείριση και καταστροφή των κατασχεθέντων προϊόντων, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, οι έλεγχοι στην αγορά έχουν ενταθεί. Τα συνεργεία των αρμόδιων υπηρεσιών, πραγματοποιούν τόσο τακτικούς όσο και έκτακτους ελέγχους σε όλα τα στάδια διακίνησης και διάθεσης τροφίμων, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας ή παράνομης εμπορίας μη ασφαλών τροφίμων.

Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν επιθεωρήσεις σε ψυκτικές αποθήκες και χώρους φύλαξης τροφίμων, δειγματοληπτικούς ελέγχους ως προς τις ημερομηνίες παραγωγής και λήξης, ελέγχους σε καταστήματα λιανικής και επιχειρήσεις τροφίμων, καθώς και άμεση κατάσχεση προϊόντων που δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας.

Χαρδαλιάς: Η δημόσια υγεία δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης

Ακολουθεί η δήλωση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά:

«Με ρητή εντολή μου, τα ελεγκτικά μας κλιμάκια έχουν εντατικοποιήσει την παρουσία τους στην αγορά καθ’ όλη την περίοδο της Αποκριάς, με συνεχείς, στοχευμένους και αυστηρούς ελέγχους – όπως κάνουμε πάντα σε κάθε περίοδο αυξημένης διακίνησης προϊόντων. Βρισκόμαστε διαρκώς στο πεδίο: σε αποθήκες, σε σημεία διακίνησης, σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να διασφαλίζουμε πως ό,τι φτάνει στον καταναλωτή πληροί πλήρως τις προδιαγραφές ασφάλειας.

Το επαναλαμβάνω σε όλους τους τόνους: Η δημόσια υγεία δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Όποιος αγνοεί τη νομοθεσία ή επιχειρεί να λειτουργήσει εκτός πλαισίου, θα βρίσκεται άμεσα αντιμέτωπος με τις προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες. Χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καθυστερήσεις. Συνεχίζουμε με συνέπεια και αποφασιστικότητα. Γιατί ο ρόλος μας δεν είναι απλώς ελεγκτικός. Είναι θεσμικός και ουσιαστικός: να προστατεύουμε τον πολίτη και να διασφαλίζουμε μια αγορά που λειτουργεί με κανόνες, ευθύνη και διαφάνεια».