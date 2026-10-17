Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται πλέον το ιατρείο της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, το μέρος δηλαδή όπου κατέρρευσε ο γνωστός τραγουδιστής.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής εφόδου στο χώρο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και προχώρησαν στην κατάσχεση δύο φιαλιδίων, τα οποία θεωρούνται κομβικής σημασίας για την εξέλιξη των ερευνών.

Το αντίδοτο στη μιδαζολάμη

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, εκτιμάται ότι τα κατασχεθέντα φιαλίδια περιείχαν την ουσία που λειτουργεί ως αντίδοτο στη μιδαζολάμη. Η συγκεκριμένη δραστική ουσία είχε ήδη βρεθεί στο επίκεντρο των εργαστηριακών και τοξικολογικών εξετάσεων, καθώς εξετάζεται σοβαρά ο ρόλος της στην αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στο μοιραίο αποτέλεσμα.

Έλεγχος σε εγκληματολογικά εργαστήρια

Τα ευρήματα έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για πλήρη χημική ανάλυση, προκειμένου να επιβεβαιωθεί με ακρίβεια το περιεχόμενό τους. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να καλέσουν εκ νέου για καταθέσεις τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, επιδιώκοντας να διαλευκάνουν το πώς και γιατί βρέθηκαν τα συγκεκριμένα σκευάσματα στο σημείο και αν χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των δραματικών στιγμών πριν την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Υπενθυμίζεται πως χθες, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ανιχνεύτηκαν οι οκτώ ουσίες στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη. Πρόκειται για διεγερτικά, αντιψυχωσικά, κατασταλτικά και αναισθητικά φάρμακα και ένα αντίδοτο:

Ολανζαπίνη, Αριπιπραζόλη, Μιδαζολάμη, Φλουμαζενίλη, Λιδοκαΐνη, Κοκαίνη, Βενζοϋλεκγονίνη και Προποφόλη.

«Ουσιαστικά αυξάνεται η τοξικότητα με τη χορήγηση όλων αυτών των ουσιών» εξηγούν ιατροδικαστικές πηγές στη «Ζούγκλα».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο συνδυασμός όλων αυτών των ουσιών οδήγησε πρώτα σε άπνοια, μετά σε ισχαιμία του μυοκαρδίου και στη συνέχεια σε ανακοπή.