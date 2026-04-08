Στην κατάσχεση σημαντικής ποσότητας ακατέργαστης κάνναβης και τη σύλληψη τεσσάρων ατόμων προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Συγκεκριμένα οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και συγκεκριμένα της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών συνέλαβαν τέσσερα άτομα, ηλικίας 36 έως 60 ετών, κατηγορούμενους για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων, οι συλληφθέντες είχαν συγκροτήσει οργανωμένο δίκτυο με διακριτούς ρόλους: ο 36χρονος ήταν υπεύθυνος για τη μεταφορά και διακίνηση της κάνναβης, ενώ τα υπόλοιπα μέλη φρόντιζαν για την αποθήκευση και περαιτέρω διακίνηση.

Βραδινές ώρες της 7ης Απριλίου, τα μέλη της οργάνωσης εντοπίστηκαν να φορτώνουν υφασμάτινους σάκους με κάνναβη σε φορτηγό στο κέντρο της Αθήνας.

Ο 60χρονος παρέμενε εντός του αποθηκευτικού χώρου για φύλαξη, ο 36χρονος επιτηρούσε τον περιβάλλοντα χώρο, ενώ ο 39χρονος αποχώρησε προς την οικία του.

Το φορτηγό ακινητοποιήθηκε σε άλλη περιοχή της Αθήνας με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής – ΔΙ.ΑΣ., όπου πραγματοποιήθηκε έλεγχος και κατασχέθηκαν επτά σάκοι με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους 149 κιλών και 600 γραμμαρίων.

Επιπλέον, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και χώρους που διέμεναν οι κατηγορούμενοι, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους -15- κιλών και -170- γραμμαρίων,

-ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

-4- κινητά τηλέφωνα,

-ιδιόχειρες σημειώσεις,

-2.960- ευρώ και

το ανωτέρω φορτηγό αυτοκίνητο.

Παράλληλα, από το Τμήμα Interpol, της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, διαπιστώθηκε ότι, σε βάρος του 39χρονου, εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων Αλλοδαπών Αρχών, με σκοπό την έκδοση του.

Οι συλληφθέντες οδηγηθήκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η επιχείρηση αναδεικνύει τη συστηματική δράση των ελληνικών αρχών για την αντιμετώπιση της οργανωμένης εγκληματικότητας και της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική.