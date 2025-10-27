Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, κατασχέθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Κόνιτσας, το Σάββατο στις 25 Οκτωβρίου, στην παλιά Εθνική οδό Ιωαννίνων-Κοζάνης, λίγα χιλιόμετρα έξω από την Κόνιτσα.

Στο πλαίσιο διενεργούμενων αστυνομικών ελέγχων, ο οδηγός αυτοκινήτου μόλις αντιλήφθηκε την αστυνομική παρουσία, προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο, πραγματοποιώντας επιτόπια αναστροφή, ενώ ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει.

Το αποτέλεσμα ήταν να χάσει τον έλεγχο του οχήματος, να παρεκκλίνει της πορείας του και εν τέλει να ακινητοποιηθεί. Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή πεζός,«εκμεταλλευόμενος» το σκοτάδι, και το δασώδες τοπίο της περιοχής.

Κατά τη διεξαγωγή ελέγχου του αυτοκινήτου του, το οποίο έφερε γερμανικές πινακίδες κυκλοφορίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 125 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 193 κιλών και 212 γραμμαρίων.

Το όχημα κατασχέθηκε, ενώ οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών σε συνεργασία με το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου, για τον εντοπισμό του οδηγού, βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ