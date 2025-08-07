Μεγάλη ευρωπαϊκή, αστυνομική και δικαστική συνεργασία οδήγησε στην κατάσχεση μισού τόνου κάνναβης στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στη σύλληψη τριών ατόμων στη Βουλγαρία.

Όπως αναφέρει στην επίσημη ανακοίνωση η ΕΛ.ΑΣ., το πρωί της Τρίτης, 5 Αυγούστου, συνελήφθησαν τρεις άνθρωποι στη Σόφια της Βουλγαρίας, μετά από διαδικασία ελεγχόμενης παράδοσης ναρκωτικών ουσιών.

Η συνεργασία των Αρχών προέκυψε κατόπιν σχετικής εισαγγελικής εντολής και αποδοχής του σχετικού αιτήματος από τις βουλγαρικές Αρχές.

Η ΕΛ.ΑΣ. προσθέτει:

«Ειδικότερα, στο πλαίσιο διυπηρεσιακής συνεργασίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και του Τμήματος Λαθρεμπορίου της Γ’ Τελωνειακής Διεύθυνσης Πειραιά, την Τρίτη 29 Ιουλίου 2025, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε εμπορευματοκιβώτια προερχόμενα από χώρες της Βόρειας Αμερικής, με σκοπό τον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες αποκρύπτονται σε νόμιμα φορτία και την αποτροπή της περαιτέρω κυκλοφορίας τους στην Ευρώπη.

Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν σε εμπορευματοκιβώτιο, το οποίο είχε αφιχθεί στο λιμάνι του Πειραιά στις 17 Ιουλίου 2025, σάκοι με μονωτικό υλικό, που περιείχαν 810 πακέτα με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους 559 κιλών. Όπως διαπιστώθηκε, το φορτίο είχε μεταφερθεί από τον Καναδά, με τελικό προορισμό τη Βουλγαρία.

Ακολούθησε αίτημα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και εκδόθηκε σχετική Απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, δυνάμει της οποίας υλοποιήθηκε ελεγχόμενη μεταφορά μέρους της κατασχεθείσας ποσότητας.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς, με τη σύλληψη των τριών εμπλεκομένων προσώπων στη Βουλγαρία, όταν επιχείρησαν να αφαιρέσουν τις ναρκωτικές ουσίες από επικαθήμενο φορτηγού οχήματος.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».