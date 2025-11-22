Τεράστια είναι τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η κακοκαιρία στην Ήπειρο και δη στα Τζουμέρκα σε όλα τα χωριά και το επαρχιακό δίκτυο της περιοχής. Οι πτώσεις μεγάλων βράχων, οι κατολισθήσεις, οι καθιζήσεις, οι υπερχειλίσεις ρεμάτων και ποταμών, μαζί με τους αποκομμένους επαρχιακούς δρόμους από τις καταστροφές έχουν μετατρέψει την περιοχή σε βομβαρδισμένο τοπίο.

Τεράστια είναι τα προβλήματα στην Άρτα και κυρίως στο χωριό Μελισσουργοί όπου οι 20 περίπου μόνιμοι κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί σε αυτό. Οι τεράστιοι όγκοι νερού που κατρακυλούν από το βουνό μαζί με τα φερτά υλικά τις πέτρες και τα ξύλα που παρασύρουν έχουν κόψει στα δύο, τους δρόμους του χωριού με συνέπεια οι κάτοικοι να μη μπορούν να μετακινηθούν, προς άλλο ασφαλές μέρος και να παραμένουν, από χθες το βράδυ εγκλωβισμένοι.

Συγκλονιστική είναι η εικόνα του ορμητικού χειμάρρου που κατεβαίνει από το βουνό και περνάει μέσα από το χωριό Μελισσουργοί καθιστώντας τους στενούς δρόμους του αδιάβατους για τους 20 μόνιμους κατοίκους που παραμένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους.

Δείτε πως ο χείμαρρος περνάει μέσα από το χωριό

Παράλληλα πολλά είναι τα προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και υδροδότησης. Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, ενημερώνει τους κατοίκους, πως εξαιτίας των εκτεταμένων καταστροφών δεν είναι εφικτή η ηλεκτροδότηση άμεσα σε όλα τα χωριά.

Η Ήπειρος εξακολουθεί να βιώνει ακραίες συνθήκες από το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας που σαρώνει το νομό εδώ και τρείς μέρες, έχοντας δεχθεί τεράστιους όγκους νερού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες το βράδυ, μήνυμα του «112» ήχησε σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία προειδοποιώντας τους κατοίκους των περιοχών αυτών, για έντονα καιρικά φαινόμενα, ενώ παράλληλα, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Ζαγορίου, ο Δήμος Φιλιατών και ο Δήμος Ζηρού, δήμοι που έχουν πληγεί από τα τελευταία έντονα καιρικά φαινόμενα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στη Δημοτική Ενότητα #Φιλιατών της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσπρωτίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

Δείτε εικόνες από το καταστροφικό έργο των πλημμυρών στην Ήπειρο