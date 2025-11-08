Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στην Πάτρα, όταν εκδηλώθηκε φωτιά στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων, που βρίσκεται στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα. Η πυρκαγιά ξεκίνησε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σε θάλαμο του κτηρίου, προκαλώντας αναστάτωση στους φιλοξενούμενους και το προσωπικό. Άμεσα ειδοποιήθηκαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Αστυνομία, ενώ για προληπτικούς λόγους κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα, ωστόσο η φωτιά είχε ήδη κατασβεστεί, πριν χρειαστεί η επέμβασή τους. Παράλληλα, τα παιδιά απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το ορφανοτροφείο, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, ενώ η άμεση κινητοποίηση του προσωπικού συνέβαλε καθοριστικά στην αποφυγή δυσάρεστων εξελίξεων.

Πηγή: Tempo 24