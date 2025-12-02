Κατατέθηκε από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την οπλοκατοχή και την οπλοχρησία.

Το Νομοσχέδιο περιλαμβάνει ένα πιο αυστηρό πλαίσιο ποινών, όπως η μετατροπή σε κακούργημα της οπλοφορίας με πιστόλια και περίστροφα, στον απόηχο των όσων έγιναν στα Βορίζια.

Σημαντικές είναι οι τροποποιήσεις στις διατάξεις για τους άσκοπους πυροβολισμούς, που, εκτός από τη δεδομένη απαγόρευση, οι παραβάτες θα τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, και χρηματική ποινή από 2.000 έως 50.000 ευρώ.

Παράλληλα, με φυλάκιση έως 2 ετών και πρόστιμο από 1.000 έως 30.000 ευρώ, θα τιμωρείται και ο ιδιοκτήτης ή υπεύθυνος καταστήματος ή διοργανωτής της εκδήλωσης, όπου έχουν πέσει μπαλωθιές.

Όπως επισημαίνεται, η αυστηροποίηση των ποινών έχει ως στόχο «να αποτρέψει τέτοιες επικίνδυνες συμπεριφορές, να περιορίσει την κυκλοφορία όπλων σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα, και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της έννομης τάξης».