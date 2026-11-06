Η είδηση της κατεδάφισης της κατοικίας όπου διέμενε κατά τη χρυσή δεκαετία του ’80 ο αξέχαστος κωμικός Σωτήρης Μουστάκας προκάλεσε έντονο συναισθηματικό αντίκτυπο.

Η εμβληματική μονοκατοικία στη συμβολή των οδών Αναλήψεως και Θερμοπυλών στα Βριλήσσια παραδόθηκε στις μπουλντόζες, κλείνοντας οριστικά έναν ιστορικό κύκλο για τη γειτονιά των βορείων προαστίων.

Η ανάρτηση του κατοίκου της περιοχής

Το θέμα ήρθε στο φως της δημοσιότητας όταν κάτοικος της περιοχής ανήρτησε στο Facebook φωτογραφικό υλικό από τις εργασίες κατεδάφισης, συνοδεύοντάς το με ένα ιδιαίτερα φορτισμένο μήνυμα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Το σπίτι στα Βριλήσσια που ζούσε για χρόνια ο αείμνηστος Σωτήρης Μουστάκας, σήμερα. Πάει και αυτό και μαζί του μια ολόκληρη εποχή!»

Το κύμα αντιδράσεων και η απώλεια μιας άλλης εποχής

Η εικόνα των ερειπίων διαδόθηκε γρήγορα στο διαδίκτυο, πυροδοτώντας σωρεία σχολίων από πολίτες και θαυμαστές του ηθοποιού.

Για πολλούς περιοίκους, το συγκεκριμένο κτίσμα δεν αποτελούσε απλώς ένα παλιό οίκημα, αλλά ένα ζωντανό τοπόσημο συνδεδεμένο με την καθημερινή παρουσία του σπουδαίου καλλιτέχνη και τις αναμνήσεις μιας περασμένης, πιο αυθεντικής περιόδου της περιοχής.