Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Η είδηση της κατεδάφισης της κατοικίας όπου διέμενε κατά τη χρυσή δεκαετία του ’80 ο αξέχαστος κωμικός Σωτήρης Μουστάκας προκάλεσε έντονο συναισθηματικό αντίκτυπο.
Η εμβληματική μονοκατοικία στη συμβολή των οδών Αναλήψεως και Θερμοπυλών στα Βριλήσσια παραδόθηκε στις μπουλντόζες, κλείνοντας οριστικά έναν ιστορικό κύκλο για τη γειτονιά των βορείων προαστίων.
Η ανάρτηση του κατοίκου της περιοχής
Το θέμα ήρθε στο φως της δημοσιότητας όταν κάτοικος της περιοχής ανήρτησε στο Facebook φωτογραφικό υλικό από τις εργασίες κατεδάφισης, συνοδεύοντάς το με ένα ιδιαίτερα φορτισμένο μήνυμα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Το σπίτι στα Βριλήσσια που ζούσε για χρόνια ο αείμνηστος Σωτήρης Μουστάκας, σήμερα. Πάει και αυτό και μαζί του μια ολόκληρη εποχή!»
Το κύμα αντιδράσεων και η απώλεια μιας άλλης εποχής
Η εικόνα των ερειπίων διαδόθηκε γρήγορα στο διαδίκτυο, πυροδοτώντας σωρεία σχολίων από πολίτες και θαυμαστές του ηθοποιού.
Για πολλούς περιοίκους, το συγκεκριμένο κτίσμα δεν αποτελούσε απλώς ένα παλιό οίκημα, αλλά ένα ζωντανό τοπόσημο συνδεδεμένο με την καθημερινή παρουσία του σπουδαίου καλλιτέχνη και τις αναμνήσεις μιας περασμένης, πιο αυθεντικής περιόδου της περιοχής.
Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία ενός κατοίκου που ανακάλεσε στη μνήμη του τις γιορτές:
«Τα Χριστούγεννα πήγαινα να τους πω τα κάλαντα και μου άνοιγε η Μπονέλου η γυναίκα του, ωραίοι άνθρωποι ζεστοί κ αγαπητοί!!!!».
Πέρα από τη σκηνή και τα φώτα, ο αγαπημένος ηθοποιός ξεχώριζε για την ανεπιτήδευτη και αυθεντική παρουσία του στην καθημερινότητα της περιοχής.
Ένας άλλος σχολιαστής στάθηκε στην αφοπλιστική απλότητά του, σημειώνοντας: «Πολλές φορές τον έβλεπα με τις πιτζάμες να ψωνίζει από τον φούρνο της Κύπρου τόσο απλός ήταν».
Ιδιαίτερα αγαπητός ήταν και στους νέους της γειτονιάς, οι οποίοι έβρισκαν πάντα έναν λόγο να διασταυρωθούν μαζί του για μια δόση από το πηγαίο του χιούμορ. «Εμείς σχολούσαμε από το 1ο Λύκειο κ τρέχαμε να τον προλάβουμε να μας πει το μεσημεριανό ανέκδοτο!!!», θυμήθηκε με χαμόγελο ένας τρίτος κάτοικος.
Αρκετοί στάθηκαν επίσης στα σημαντικά ορόσημα που συνδέθηκαν με το σπίτι των Βριλησσίων, επισημαίνοντας ότι εκεί έμενε ο Σωτήρης Μουστάκας την περίοδο που ήρθε στον κόσμο η κόρη του, Αλεξία.
Παράλληλα, άλλοι συμπλήρωσαν το νήμα των αναμνήσεων υπενθυμίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο μεγάλος κωμικός τα είχε περάσει στην περιοχή του Γέρακα.