Δύο από τους τέσσερις μετανάστες που μεταφέρθηκαν χθες Κυριακή στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου, με συμπτώματα υποθερμίας, εξάντλησης και αφυδάτωσης άφησαν την τελευταία τους πνοή στο νοσοκομείο, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί για να τους κρατήσουν στη ζωή.

Τα δύο άλλα άτομα, εξακολουθούν να νοσηλεύονται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου.

Οι τέσσερις άνδρες νεαρής ηλικίας, μεταφέρθηκαν χθες με Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, μετά από επιχείρηση που στήθηκε για την περισυλλογή τους και αφού κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά τους.

Βρίσκονταν μέσα σε λέμβο με 31 ακόμη άτομα, η οποία εντοπίστηκε 55 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Από τους υπόλοιπους 31 μετανάστες, όλοι άνδρες, τρεις ακόμη χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι μετανάστες παραμένουν σε χώρο προσωρινής παραμονής στην Ιεράπετρα, απ’ όπου αναμένεται να αναχωρήσουν εντός της ημέρας.

Μετά τη Γαύδο και τους Καλούς Λιμένες, νέα πύλη εισόδου μεταναστών φαίνεται να αποτελεί πλέον η Ιεράπετρα, όπου οι αφίξεις μεταναστών τις τελευταίες εβδομάδες έχουν αυξηθεί. Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν φτάσει συνολικά 17.500 μετανάστες στην Κρήτη, αριθμός ρεκόρ.