Τη ζωή του μετά από εργατικό ατύχημα έχασε 47χρονος υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας, την Κυριακή (9/11).

Ο 47χρονος τραυματίστηκε σοβαρά όταν εν ώρα εργασίας έπεσε από το σκαλοπάτι του απορριμματοφόρου και χτύπησε στο κεφάλι του.

Αρχικά διακομίσθηκε εσπευσμένα χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο Λευκάδας όπου και διασωληνώθηκε. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων όπου και κατέληξε.

«Έφυγε από κοντά μας ο συνάδελφος Χρήστος Μήτσουρας, που είχε εργατικό ατύχημα εκτελώντας την εργασία του με το πλήρωμα του απορριμματοφόρου. Ο Χρήστος ήταν 47 ετών, βιοπαλαιστής και πατέρας 3 παιδιών.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ακτίου Βόνιτσας, εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους του και υπομονή» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος εργαζομένων του Δήμου.

Π.Π.

Πηγή: agriniopress.gr