Την τελευταία της πνοή άφησε η ηλικιωμένη γυναίκα που μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μετά από φωτιά στο διαμέρισμά της, στην Κάτω Τούμπα.

Νοσηλεύεται ο σύζυγός της

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του emakedonia, o σύζυγος της ηλικιωμένης παραμένει νοσηλευόμενος σε καλή κατάσταση στην παθολογική κλινική.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το βράδυ της Κυριακής (28/12), σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική της Θεσσαλονίκης, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην περιοχή της Κάτω Τούμπας, όπου διέμενε ηλικιωμένο ζευγάρι.

Την ώρα που εκδηλώθηκαν οι φλόγες οι δύο ένοικοι βρίσκονταν μέσα στο σπίτι τους. Προκειμένου να προστατευθούν από τον καπνό, κατέφυγαν σε πίσω δωμάτιο του διαμερίσματος και παρέμειναν εκεί μέχρι την επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Αφού η φωτιά στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου τέθηκε υπό έλεγχο, οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό τους. Η γυναίκα παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, καθώς αντιμετώπισε αναπνευστική δυσχέρεια από την εισπνοή καπνού.

Την ίδια ώρα, στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας βρίσκονταν μία γυναίκα μαζί με τα τρία ανήλικα παιδιά της. Η ειδοποίηση προς την Πυροσβεστική έγινε περίπου στις 19:40 και συνολικά επτά άτομα απομακρύνθηκαν προληπτικά σε ασφαλές σημείο μέσω του κλιμακοστασίου.

Η πυρκαγιά προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στο διαμέρισμα του ηλικιωμένου ζευγαριού. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 26 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, καθώς και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

