Τραγικές είναι οι εξελίξεις στο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους, καθώς λίγο πριν τις 13:00 το μεσημέρι της Κυριακής (11/10) κατέληξε και ο δεύτερος βαρύτατα τραυματισμένος εργάτης, ηλικίας 50 ετών, σύμφωνα με πληροφορίες του thriassio.gr.

Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν διασωληνωμένος σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο», έχοντας υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, υπέκυψε στα τραύματά του, ανεβάζοντας τον τραγικό απολογισμό του δυστυχήματος στους δύο νεκρούς.

Το μοιραίο χρονικό της διακομιδής

Αρχικά, οι δύο άτυχοι εργαζόμενοι του εξωτερικού συνεργείου είχαν μεταφερθεί εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Κορίνθου (όπου προσήλθε και ένας τρίτος εργάτης με ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα). Ωστόσο, λόγω της ακραίας κρισιμότητας της κατάστασής τους, κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση διακομιδή τους στην Ελευσίνα, όπου δυστυχώς κατέληξαν και οι δύο, με χρονική διαφορά περίπου δύο 24ώρων.

Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. τα μέτρα ασφαλείας – Τέσσερις συνολικά συλλήψεις

Την ίδια ώρα, η ΕΛ.ΑΣ. βάζει στο μικροσκόπιο τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης. Οι Αρχές προχώρησαν σε τρεις νέες συλλήψεις στελεχών της Motor Oil, οι οποίοι είχαν άμεση εμπλοκή με την επίβλεψη του επίμαχου έργου.

Πρόκειται συγκεκριμένα για έναν 36χρονο εργοδηγό, έναν 50χρονο υπεύθυνο του Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας, καθώς και έναν 34χρονο χειριστή έργου. Οι νέες αυτές συλλήψεις έρχονται να προστεθούν σε αυτή του 59χρονου εργολάβου του εξωτερικού συνεργείου, το οποίο εκτελούσε τις εργασίες μέσα στο διυλιστήριο την ώρα του δυστυχήματος.