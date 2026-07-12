Την τελευταία του πνοή άφησε ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Άργους και στη συνέχεια διακομίστηκε εσπευσμένα στα ΤΕΠ του Θριάσιου Νοσοκομείου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του ΚΑΤ.

Νωρίτερα το Σάββατο, τον δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή, οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που κατηγορούνται για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου νεαρού με αναπηρία στο Άργος, κατά τη διάρκεια καταδίωξης, τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης 8 Ιουλίου.

Οι δύο αστυνομικοί κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά την ολοκλήρωση της απολογίας τους, με ομόφωνη απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα Ναυπλίου. Εναντίον τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, ενώ αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, αλλά και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία τους ενώπιον του ανακριτή, αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία του κατηγορητηρίου, ενώ επισήμαναν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν τον 20χρονο. Υποστήριξαν ότι προέβησαν αποκλειστικά σε προειδοποιητικές και εκφοβιστικές βολές στον αέρα όταν έχασαν την οπτική επαφή με τον νεαρό, την ώρα που εκείνος επιχειρούσε να διαφύγει πεζός πηδώντας μια μάντρα.

Παράλληλα, αμφισβήτησαν τον ενδεχόμενο δόλο που τους αποδίδεται και σχολίασαν πως πυροβόλησαν για εκφοβισμό.

Οι δύο κατηγορούμενοι κατέθεσαν το τι έγινε στο τελευταίο στάδιο της καταδίωξης: «Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον δύο φορές, ενώ έχει προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα» φέρονται να υποστήριξαν στην απολογία τους.

«Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές, με σκοπό να τον εκφοβίσουμε και να τον αναγκάσουμε να σταματήσει, ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του, με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος» φέρονται να ανέφεραν στην απολογία τους.

Η πλευρά της υπεράσπισης των δύο ένστολων εστιάζει στην πιθανότητα ο σοβαρός τραυματισμός του 20χρονου στο κεφάλι να προήλθε από εξοστρακισμό σφαίρας.

Σοκάρουν οι διάλογοι των αστυνομικών μετά τους πυροβολισμούς

Αποκαλυπτικό είναι το ηχητικό ντοκουμέντο του Star μετά τους πυροβολισμούς των δύο αστυνομικών εναντίον του 20χρονου. «Ήρεμα… Είναι κάτω ο Τουρκάλας, καλέστε ασθενοφόρο», ακούγεται χαρακτηριστικά.

Τι ανέφερε η μητέρα του 20χρονου

H μητέρα του 20χρονου υποστήριξε ότι το αυτοκίνητο το πήρε κρυφά το παιδί της και πήγε για μπάνιο, ενώ εκείνη κοιμόταν. Υποθέτει ότι όταν οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει, αγχώθηκε γιατί είχε αφήσει το δίπλωμα οδήγησης στο σπίτι και δεν σταμάτησε.

«Κλειδί» το βαλλιστικό πόρισμα – ΕΔΕ της ΕΛ.ΑΣ. για το αιματηρό περιστατικό

«Κλειδί» για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του σοβαρού τραυματισμού του 20χρονου αποτελεί το τελικό πόρισμα της βαλλιστικής υπηρεσίας. Οι αστυνομικές Αρχές έχουν συγκεντρώσει τους 13 κάλυκες που εντοπίστηκαν στο σημείο ενώ εξετάζουν τις οπές στους τοίχους, προκειμένου να προσδιοριστεί η ακριβής γωνία, η απόσταση και η κατεύθυνση των βολών. Τα πορίσματα λοιπόν, της βαλλιστικής υπηρεσίας και της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διερεύνηση των συνθηκών του αιματηρού περιστατικού.

Aπό την πλευρά τους οι δύο αστυνομικοί φέρονται να υποστηρίζουν, ότι, όταν δεν είχαν οπτική επαφή, ενήργησαν προειδοποιητικές βολές, προκειμένου να κάνουν τον καταδιωκόμενο να σταματήσει. Επίσης στις έρευνες που ακολούθησαν βρέθηκε και ένα αεροβόλο όπλο στο αυτοκίνητο του νεαρού άνδρα

Παράλληλα με την τακτική δικαιοσύνη, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) από την ΕΛ.ΑΣ. για το αιματηρό περιστατικό.

Τι αναφέρουν οι δικηγόροι των δύο πλευρών

Ο δικηγόρος υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων αστυνομικών, Πέτρος Κουκούλης υποστήριξε, ότι σε καμία περίπτωση οι δύο ένστολοι δεν αποδέχονται τον όρο «ενδεχόμενο δόλο».

Η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου, Μαρία Σφέτσου υποστηρίζει, ότι «το παιδί έχει κάποια προβλήματα ελαφράς διανοητικής αναπηρίας και όπως ανέφερε η μητέρα, δεν έφερε κανένα όπλο μαζί του».