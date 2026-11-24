Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσης των δύο ανήλικων παιδιών, ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών, που εντοπίστηκαν εγκαταλελειμμένα μέσα σε ένα σπίτι γεμάτο σκουπίδια και ακαθαρσίες στη Θεσσαλονίκη, διέταξε η Εισαγγελία Ανηλίκων, καθώς οι εικόνες που ήρθαν στο φως προκαλούν έντονο αποτροπιασμό.

Στο αυτόφωρο η μητέρα και ο σύντροφός της

Η 22χρονη μητέρα και ο σύντροφός της παραμένουν υπό κράτηση και αναμένεται να δικαστούν αύριο στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η κατάσταση μέσα στην οικία ήταν τόσο αποκαρδιωτική, που ακόμη και οι αστυνομικοί που κλήθηκαν και εντόπισαν τα παιδιά, δυσκολεύτηκαν να πιστέψουν το φρικτό θέαμα που αντίκρισαν.

«Κατέβασε φαγητό, έχω δύο επισκέπτες»

Ο αστυνομικός που μπήκε πρώτος στο διαμέρισμα σοκαρίστηκε από το θέαμα με τις ακαθαρσίες που επικρατούσε στον χώρο.Το αγοράκι ήταν λερωμένο και έκλαιγε γοερά, ενώ το πάτωμα του σπιτιού ήταν γεμάτο σκουπίδια, ρούχα και διάφορα αντικείμενα.

Μάλιστα, ο ίδιος άλλαξε πάνα στο μωρό και κάλεσε την σύζυγό του να φέρει φαγητό για να ταΐσει τα δύο παιδιά. Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του:

Σε εξέλιξη η κοινωνική έρευνα για την τύχη των παιδιών

Τα δύο νήπια φιλοξενούνται προληπτικά στην Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου «Ιπποκράτειο», όχι επειδή αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας, αλλά βάσει του προβλεπόμενου πρωτοκόλλου προστασίας ανηλίκων.

Παράλληλα, κατόπιν της εισαγγελικής παραγγελίας, έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης. Κοινωνική λειτουργός θα εξετάσει διεξοδικά το οικογενειακό περιβάλλον και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγάλωναν τα δύο παιδιά, προκειμένου να υποβάλει το πόρισμά της στην Εισαγγελία, η οποία θα λάβει και την οριστική απόφαση για την επιμέλεια και τη φιλοξενία τους.