Τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών, μετά τη διαβίβαση των πρακτικών της κατάθεσης του Γιώργου Ξυλούρη χθες στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Σε συνέχεια της χθεσινής στάσης του στη Βουλή και το δικαίωμα της σιωπής

Στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία έχει ανατεθεί στην Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, θα ερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Και αυτό, γιατί κατά τη χθεσινή κατάθεσή του ο μάρτυρας που είναι γνωστός και ως «Φραπές» δεν απάντησε στην πλειονότητα των ερωτήσεων που του απηύθυναν τα μέλη της Εξεταστικής Επιτρόπής επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, παρότι δεν φέρει την ιδιότητα του κατηγορουμένου.

Σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία η έρευνα έχει τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος με εντολή εφόσον διαπιστωθεί η τέλεση αδικήματος να εφαρμοστεί η αυτόφωρη διαδικασία, η οποία προβλέπει τη σύλληψη του υπό έρευνα προσώπου, δηλαδή του Γ.Ξυλούρη. Το αυτόφωρο λήγει απόψε τα μεσάνυχτα.

Το αυτόφωρο λήγει σήμερα τα μεσάνυχτα

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η τέλεση του ερευνώμενου αδικήματος, τότε θα εφαρμοστεί η αυτόφωρη διαδικασία για τη σύλληψη του Γ. Ξυλούρη. Το αυτόφωρο λήγει σήμερα τα μεσάνυχτα, οπότε αν μέχρι την εκπνοή του έχει ολοκληρωθεί η αστυνομική προανάκριση, τότε κινείται η διαδικασία σύλληψης.