Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα διέταξε ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας για την υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ελεγχόμενο τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο και πέντε ακόμα φυσικά πρόσωπα αλλά και έξι εταιρείες που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Το πόρισμα παρέλαβε σήμερα ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας Παναγιώτης Καψιμάλης από την Αρχή για το ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» και τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη.

Οι κακουργηματικές πράξεις που θα μπουν στο στόχαστρο της έρευνας είναι η υπεξαίρεση και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όπως περιγράφονται στο 65 σελίδων πόρισμα, όπου και αναλύεται η δράση όλων των εμπλεκομένων και οι διαδρομές του χρήματος για τα κονδύλια που διαχειρίστηκαν τα Ινστιτούτα της ΓΣΕΕ, που προορίζονταν για κατάρτιση και επανεκπαίδευση εργαζομένων.

Η εισαγγελική έρευνα αναμένεται να ξεκινήσει με επιδόσεις και κοινοποιήσεις διατάξεων δέσμευσης στον γνωστό συνδικαλιστή και στους υπόλοιπους ελεγχόμενους. Σκοπός είναι οι ενδείξεις να οδηγήσουν στην τεκμηρίωση των κατηγοριών σε βάρος του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου και των λοιπών εμπλεκομένων. Στο στόχαστρο της εισαγγελικής έρευνας θα μπουν οι κινήσεις των Τραπεζικών λογαριασμών, όσων ερευνώνται καθώς και τυχόν αγορές ακινήτων εντός της επίδικης περιόδου.

Στόχος είναι να διακριβωθεί πού κατέληξαν τελικά και πώς τα ελληνικά και κοινοτικά κονδύλια, συνολικού ύψους 73 εκατομμύρια ευρώ για την πενταετία 2020 2025.